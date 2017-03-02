Tamaris всегда на шаг впереди: в каждом сезоне марка создает целый мир разнообразных модных моделей, который только и ждет, чтобы его открыли для себя модницы. Современная женщина найдет в коллекции Tamaris невероятное разнообразие модной обуви, среди которой обязательно окажется подходящая пара на любой случай.

Качество и комфорт Tamaris прежде всего достигаются благодаря новым технологиям, разработанным специально для женщин. Такие испытанные инновации, как ANTIshokk или TOUCHit, с каждым сезоном продолжают развиваться с единственной целью — уменьшить нагрузку на ноги и снять с них напряжение.

Приобрести обувь можно в фирменных магазинах Tamaris: ТРЦ "Европа", ТРЦ "Весна", ТРЦ "Арена", а также ТОЦ "Проспект" "Европейская обувь", ТЦ "Гипермаркет Алтай" "Немецкая обувь. Дисконт", ТЦ "Красноармейский" "Империя обуви. Дисконт".