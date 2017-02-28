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Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди прокомментировал недавний шаг России – признание паспортов жителей ЛНР и ДНР. Об этом пишет "Коммерсант".

По его словам, с одной стороны, людям нужны паспорта, но с другой – все шаги не должны противоречить минским соглашениям.

"... нельзя, чтобы предпринимались шаги, которые усложняют минский мирный процесс. Я не говорю, что это такой шаг, пожалуйста, не поймите меня неправильно. Но надо помнить, что главная задача – добиться урегулирования", — считает комиссар ООН.

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Также Гранди рассказал, что в прошлом году видел ситуацию в этих районах. Он отметил "степень разрушения" в ЛНР и ДНР. Между тем комиссар заметил, что работу международной организации "местные де-факто власти" не облегчают.

Как ранее сообщало ИА "Амител" , 19 февраля стало известно, что президент России Владимир Путин подписал указ о том, что РФ временно признает документы граждан, проживающих в Донецкой и Луганской областях Украины. В документе пояснялось, что это сделано "в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, руководствуясь общепризнанными принципами и нормами международного гуманитарного права". Реакция Вашингтона последовала незамедлительно. В Конгрессе США назвали такой шаг России тревожным. По мнению американских дипломатов, эта позиция противоречит целям минских соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе.