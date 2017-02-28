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Специальная рабочая группа установит причины обрушения фасада жилого дома в Рубцовске, в результате чего погибла 51-летняя женщина.

Как сообщили в Государственной инспекции Алтайского края, в состав рабочей группы вошли представители государственного жилищного надзора, чиновники администрации Рубцовска и представители управляющей компании, которая обслуживала жилой дом.

"Созданная комиссия произведет осмотр состояния жилого дома, даст оценку работе управляющей организации ООО УК "Централь" по соблюдению требований к его содержанию. Также членам комиссии предстоит выяснить, повлияли ли работы по устройству магазина на первом этаже на устойчивость и безопасность всего дома", – указывают в Госинспекции.

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Предварительные выводы будут подготовлены к концу этой недели.

Как сообщал ранее портал Amic.ru, чудовищный инцидент произошел днем 26 февраля, когда 51-летняя женщина выходила из магазина, расположенного в трехэтажном доме по улице Калинина, 9. На нее упал бетонный блок. В результате полученных травм потерпевшая скончалась. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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