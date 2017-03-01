Фото: Вячеслав Мельников, Amic.ru

Власти Алтайского края намерены к 1 июля 2017 года провести в регионе оптимизацию малокомплектных школ. Ожидается, что после оптимизации учителя малокомплектных школ смогут сосредоточиться на преподавании профильных предметов, а ученики будут использовать лабораторное оборудование и компьютерные классы базовой школы.

Вопрос о масштабных переменах в сфере образования обсуждался еще 21 февраля на заседании фракции "Единая Россия" в Алтайском краевом Законодательном Собрании. Перед депутатами с отчетом на эту тему тогда выступал министр образования правительства Алтайского края Александр Жидких, который пообещал, что изменения не вызовут волну напряжения среди населения в муниципалитетах. При этом в "Единой России" неоднозначно восприняли планы властей по оптимизации сельских школ.

По оценке парламентариев, процесс объединения недостаточно проработан. Депутаты приводили примеры объединения школ в Заринском, Локтевском, Солонешенском районах, которые находятся на расстоянии 70-130 километров друг от друга. Еще одна проблема – разъяснительная работа в селах, которых коснется этот процесс, не проведена должным образом. Как сообщает пресс-служба "Единой России", депутат Сергей Писарев выступил с предложением создать рабочую группу с участием депутатов по обсуждению этого вопроса, а Андрей Осипов предложил перенести срок оптимизации минимум на год, до 1 июля 2018 года. Фракция поддержала это предложение.

"Мы считаем, что объединение и укрупнение школ – это очень резонансный для Алтайского края вопрос. Считаем, что он не проработан достаточно глубоко, чтобы принимать такое решение. Территории начинают самостоятельно централизовать функционал школ по непонятному сценарию. Фракция берет на себя инициативу по переносу сроков реализации данного проекта. Будет создана рабочая группа с привлечением депутатов – профессионалов в сфере образования. Необходимо отработать логику объединения с точки зрения целесообразности, рассмотреть возможность реализации пилотного проекта на одной из территорий, провести широкую, протяженную во времени разъяснительную кампанию среди населения", – сообщил руководитель фракции "Единая Россия" в АКЗС Сергей Приб.

Как подчеркнул министр Андрей Жидких, оптимизация обусловлена необходимостью повысить качество образования, а экономия средств не является приоритетом. Он подчеркнул, что школы в новом формате должны давать равный уровень образования на всей территории региона, а малокомплектные школы зачастую не могут этого обеспечить.

"Главная цель изменений образовательной сети состоит в содействии обеспечению социально востребованного уровня доступности и качества образования в сочетании с его экономической эффективностью. Основным направлением преобразований сети в последние годы является укрупнение образовательных организаций, в результате чего малочисленные школы и детские сады не закрываются, а продолжают работу, обучение школьников организовано по месту жительства. Сокращение педагогических работников не происходит, дети продолжат обучение у своих педагогов. В результате упрощается процедура отчетности, юридического сопровождения, ведения бухгалтерского учета", – ответил на вопрос Amic.ru министр образования Александр Жидких в ходе своей пресс-конференции на сайте администрации Алтайского края.

Глава ведомства отметил, что укрупнение образовательных организаций обеспечивает условия для достижения более высокого качества образования за счет единства образовательной программы, требований, методик и педагогических технологий, а также посредством использования кадровых, материально-технических и финансовых ресурсов одного юридического лица.

"В соответствии с законодательством решение о реорганизации муниципальной образовательной организации принимает орган местного самоуправления. При этом в каждом конкретном случае перспектива школы определяется, прежде всего, наличием условий, которые она должна обеспечивать для предоставления качественного образования, доступностью и демографической ситуацией", – добавил Александр Жидких.

