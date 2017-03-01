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Алтайские власти просят отложить оптимизацию сельских школ до 2018 года

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Оптимизация обусловлена необходимостью повысить качество образования в Алтайском крае

Фото: Вячеслав Мельников, Amic.ru

Власти Алтайского края намерены к 1 июля 2017 года провести в регионе оптимизацию малокомплектных школ. Ожидается, что после оптимизации учителя малокомплектных школ смогут сосредоточиться на преподавании профильных предметов, а ученики будут использовать лабораторное оборудование и компьютерные классы базовой школы.

Вопрос о масштабных переменах в сфере образования обсуждался еще 21 февраля на заседании фракции "Единая Россия" в Алтайском краевом Законодательном Собрании. Перед депутатами с отчетом на эту тему тогда выступал министр образования правительства Алтайского края Александр Жидких, который пообещал, что изменения не вызовут волну напряжения среди населения в муниципалитетах. При этом в "Единой России" неоднозначно восприняли планы властей по оптимизации сельских школ.

По оценке парламентариев, процесс объединения недостаточно проработан. Депутаты приводили примеры объединения школ в Заринском, Локтевском, Солонешенском районах, которые находятся на расстоянии 70-130 километров друг от друга. Еще одна проблема – разъяснительная работа в селах, которых коснется этот процесс, не проведена должным образом. Как сообщает пресс-служба "Единой России", депутат Сергей Писарев выступил с предложением создать рабочую группу с участием депутатов по обсуждению этого вопроса, а Андрей Осипов предложил перенести срок оптимизации минимум на год, до 1 июля 2018 года. Фракция поддержала это предложение.

"Мы считаем, что объединение и укрупнение школ – это очень резонансный для Алтайского края вопрос. Считаем, что он не проработан достаточно глубоко, чтобы принимать такое решение. Территории начинают самостоятельно централизовать функционал школ по непонятному сценарию. Фракция берет на себя инициативу по переносу сроков реализации данного проекта. Будет создана рабочая группа с привлечением депутатов – профессионалов в сфере образования. Необходимо отработать логику объединения с точки зрения целесообразности, рассмотреть возможность реализации пилотного проекта на одной из территорий, провести широкую, протяженную во времени разъяснительную кампанию среди населения", – сообщил руководитель фракции "Единая Россия" в АКЗС Сергей Приб.

Как подчеркнул министр Андрей Жидких, оптимизация обусловлена необходимостью повысить качество образования, а экономия средств не является приоритетом. Он подчеркнул, что школы в новом формате должны давать равный уровень образования на всей территории региона, а малокомплектные школы зачастую не могут этого обеспечить.

"Главная цель изменений образовательной сети состоит в содействии обеспечению социально востребованного уровня доступности и качества образования в сочетании с его экономической эффективностью. Основным направлением преобразований сети в последние годы является укрупнение образовательных организаций, в результате чего малочисленные школы и детские сады не закрываются, а продолжают работу, обучение школьников организовано по месту жительства. Сокращение педагогических работников не происходит, дети продолжат обучение у своих педагогов. В результате упрощается процедура отчетности, юридического сопровождения, ведения бухгалтерского учета", – ответил на вопрос Amic.ru министр образования Александр Жидких в ходе своей пресс-конференции на сайте администрации Алтайского края.

Глава ведомства отметил, что укрупнение образовательных организаций обеспечивает условия для достижения более высокого качества образования за счет единства образовательной программы, требований, методик и педагогических технологий, а также посредством использования кадровых, материально-технических и финансовых ресурсов одного юридического лица.

"В соответствии с законодательством решение о реорганизации муниципальной образовательной организации принимает орган местного самоуправления. При этом в каждом конкретном случае перспектива школы определяется, прежде всего, наличием условий, которые она должна обеспечивать для предоставления качественного образования, доступностью и демографической ситуацией", – добавил Александр Жидких.
 

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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Комментарии

1.03.2017 08:16
- гость -

Законопроект о запрете ликвидации сельских школ не прошел.

Госдума отклонила три законопроекта о согласовании ликвидации сельских школ с местными жителями. Один из законопроектов был внесён депутатом КПРФ Олегом Смолиным, два других — Заксобраниями Карелии и Амурской области.

«Мы предлагаем запретить ликвидацию сельских школ и детсадов без согласия схода граждан и обязать региональные власти восстановить школы, закрытые после 1 января 2015 года. С 1990 года у нас в стране было ликвидировано 25 тысяч школ, в основном за последние годы. 55 тысяч сёл остались без школ и детсадов, 26 тысяч пока их имеют», — задался вопросом Смолин.

С 2000 года, в бытность Путина президентом, в РФ закрылось 25,5 тыс. школ. Из них 20,1 тыс на селе. Итого за годы правления Путин в год закрывалось 1,7 тыс. школ или 4,6 школ каждый день.

Что характерно за это же время при Путине было построено или открылось более 30 тыс. церквей. число которых выросло с 2,9 тыс.в 1990 году до 34,5 тыс. в настоящее время. То есть каждый год открывалось 1,26 тыс. церквей или по 3,5 каждый день.

0  0
1.03.2017 11:11
689

Маразм как сокращение школ может способствовать повышению уровню образования,наоборот.В селах остались старые преподаватели уйдут учить будет не кому. Понятно что цель врагов народа убрать школы ,нет школ нет жизни. Экономический план едросов. Во главе с Прибом когда он был у руля "Алтайэнерго" была успешно проведена оптимизация, сокращено 700 человек персонала,благодаря этому количество технологических нарушений увеличилось в 1,5 раза ,т/о практически проводится все силы направлены на устранение аварий,квалификация персонала снизилась т,к зарплата таже работы в два раза больше,соответственно н/с со смертельным исходом начали происходить. С едросами у руля стабильно движемся в пропасть!!!

0  0
1.03.2017 11:13
- гость -

Ожидается, что после оптимизации учителя малокомплектных школ смогут сосредоточиться на преподавании профильных предметов, а ученики будут использовать лабораторное оборудование и компьютерные классы базовой школы. Источник: © ИА "Амител"

Вот как? Возить будут на компьютерах позаниматься за 70 км?

По оценке парламентариев, процесс объединения недостаточно проработан. Депутаты приводили примеры объединения школ в Заринском, Локтевском, Солонешенском районах, Источник: © ИА "Амител"

А где это у нас в Локтевском районе школы объединённые?

0  0
1.03.2017 11:34
- гость -

Жители села Сосновка Красногорского района Алтайского края в 2015 году отстаивали свою сельскую школу. Не знаю, чем все закончилось. Тогда писали, что только в этом районе в год закрывается по 2-3 сельских школы.

0  0
1.03.2017 11:37
- гость -

Если в сельской местности почти нет дорог хороших, как собираются возить детей в распутицу и зимой, когда снежные заносы? На вездеходах, на вертолетах?

0  0
1.03.2017 11:37
обезъяна

паспорта отобрать еще пусть в земле ковыряются

0  0
1.03.2017 11:45
- гость -

У Бориса Екимова есть рассказ "Фетисыч". Тема та же - уничтожение школ на селе.

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