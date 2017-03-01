Великий пост считается самым строгим, поэтому желающим его придерживаться придется отказаться от многих продуктов, в числе которых мясо, яйца, молоко и многое другое. А в некоторые дни и вовсе стоит остаться без пищи либо не использовать в процессе приготовления растительное масло. Но если эти строгие правила вас не напугали и вы все-таки решили поститься, то знайте, что разнообразить свое меню можно с помощью блюд японской кухни.

Посмотреть подробный календарь питания в Великий пост вы можете в нашей инфографике: Календарь питания в Великий пост – 2017

Грибы с чили, имбирем и лапшой соба

Что потребуется?

Лапша соба – 250 г

Красный перец чили – 1 шт.

Растительное масло – 3 столовые ложки

Тертый имбирь – 2 столовые ложки

Устричные грибы – 4 штуки

Грибы шиитаке – 4 штуки

Грибы эноки – 1 пучок

Китайская капуста – 1/4 стакана

Соль – 1/4 чайной ложки

Сахар – 1 чайная ложка

Бобовые проростки – 1/4 стакана

Зеленый лук – 4 стебля

Мисо суп – 600 мл

Свежий кориандр – 2 стебля

Как готовить?

Лапшу варить в кипящей воде в течение 2-3 минут, после промыть холодной водой и разложить по тарелкам. На разогретую сковороду налить растительное масло и обжарить в течение 15-20 секунд нарезанный чили и имбирь, затем добавить нарезанные грибы и китайскую капусту. Все посыпать солью и сахаром и жарить 2-3 минуты. Выложить проростки фасоли на лапшу, разложить грибы и залить горячим супом мисо, посыпать зеленым луком и кориандром.

Сладкий рис с песто из кинзы

Что потребуется?

Рис для суши – 250 г

Уксус для суши – 50 г

Тростниковый сахар – 2 чайные ложки

Кинза – 100 г

Кунжутные семечки – 20 г

Кунжутное масло – 20 г

Чеснок – 2 зубчика

Лимонный сок – 1 столовая ложка

Лук-порей – 50 г

Соевый соус – 1 столовая ложка

Морковь – 50 г

Как готовить?

Рис залить водой примерно на палец, дать постоять минут пять, после сварить, не добавляя никаких приправ, даже соли. Варить около 18 минут. Смешать сахар с уксусом для суши и вылить смесь в рис. Когда он будет готов, перемешать мягкой лопаткой. В блендере смешать кинзу, кунжутные семечки, масло, лимонный сок, соевый соус и чеснок. Подавать рис с этим соусом, а также пореем и морковью, нарезанными тонкими полосками. Жареный рис с овощами, соевым соусом, супом мисо и пикулями Что потребуется? Рис – 150 г

Свежие шампиньоны – 14 штук

Тофу – 1 кусок

Растительное масло – 4 столовые ложки

Мини-кукуруза – 8 штук

Стручковый зеленый горошек – 8 штук

Зеленый лук – 4 штуки

Соль – 1 чайная ложка

Легкий соевый соус – 3 столовые ложки

Пикули – 25 г

Мисо суп – по вкусу Как готовить? Сварить рис в кипящей воде и промыть его под холодной водой. В разогретую сковородку налить масло и обжарить в течение двух минут грибы, затем добавить нарезанный тофу и готовить 3 минуты до золотистой корочки. После высыпать кукурузу, горошек и зеленый лук и подогреть овощи на среднем огне. Добавить рис, посолить и налить соевый соус. Готовить еще 2 минуты. Разложить смесь по тарелкам и украсить пикулями. В некоторые дни поста позволяется есть рыбу и морепродукты. На такой случай мы нашли вкусный рецепт японской кухни, который стоит попробовать приготовить дома.

Японские пельмени с креветками, каштанами и шпинатом

Что потребуется?

Очищенные вареные креветки – 150 г

Консервированные каштаны – 140 г

Зеленый лук – 2 стебля

Шпинат – 110 г

Кукурузная мука – 10 г

Соль – щепотка

Сахар – щепотка

Молотый белый перец – щепотка

Легкий соевый соус – 1 чайная ложка

Устричный соус – 1 чайная ложка

Кунжутное масло – 1 чайная ложка

Тесто для пельменей гедза – 30 штук

Растительное масло – по вкусу

Как готовить?