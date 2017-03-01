Великий пост считается самым строгим, поэтому желающим его придерживаться придется отказаться от многих продуктов, в числе которых мясо, яйца, молоко и многое другое. А в некоторые дни и вовсе стоит остаться без пищи либо не использовать в процессе приготовления растительное масло. Но если эти строгие правила вас не напугали и вы все-таки решили поститься, то знайте, что разнообразить свое меню можно с помощью блюд японской кухни.
Посмотреть подробный календарь питания в Великий пост вы можете в нашей инфографике: Календарь питания в Великий пост – 2017
Грибы с чили, имбирем и лапшой соба
Что потребуется?
- Лапша соба – 250 г
- Красный перец чили – 1 шт.
- Растительное масло – 3 столовые ложки
- Тертый имбирь – 2 столовые ложки
- Устричные грибы – 4 штуки
- Грибы шиитаке – 4 штуки
- Грибы эноки – 1 пучок
- Китайская капуста – 1/4 стакана
- Соль – 1/4 чайной ложки
- Сахар – 1 чайная ложка
- Бобовые проростки – 1/4 стакана
- Зеленый лук – 4 стебля
- Мисо суп – 600 мл
- Свежий кориандр – 2 стебля
Как готовить?
Лапшу варить в кипящей воде в течение 2-3 минут, после промыть холодной водой и разложить по тарелкам. На разогретую сковороду налить растительное масло и обжарить в течение 15-20 секунд нарезанный чили и имбирь, затем добавить нарезанные грибы и китайскую капусту. Все посыпать солью и сахаром и жарить 2-3 минуты. Выложить проростки фасоли на лапшу, разложить грибы и залить горячим супом мисо, посыпать зеленым луком и кориандром.
Сладкий рис с песто из кинзы
Что потребуется?
- Рис для суши – 250 г
- Уксус для суши – 50 г
- Тростниковый сахар – 2 чайные ложки
- Кинза – 100 г
- Кунжутные семечки – 20 г
- Кунжутное масло – 20 г
- Чеснок – 2 зубчика
- Лимонный сок – 1 столовая ложка
- Лук-порей – 50 г
- Соевый соус – 1 столовая ложка
- Морковь – 50 г
Как готовить?
Рис залить водой примерно на палец, дать постоять минут пять, после сварить, не добавляя никаких приправ, даже соли. Варить около 18 минут. Смешать сахар с уксусом для суши и вылить смесь в рис. Когда он будет готов, перемешать мягкой лопаткой. В блендере смешать кинзу, кунжутные семечки, масло, лимонный сок, соевый соус и чеснок. Подавать рис с этим соусом, а также пореем и морковью, нарезанными тонкими полосками.
Жареный рис с овощами, соевым соусом, супом мисо и пикулями
Что потребуется?
- Рис – 150 г
- Свежие шампиньоны – 14 штук
- Тофу – 1 кусок
- Растительное масло – 4 столовые ложки
- Мини-кукуруза – 8 штук
- Стручковый зеленый горошек – 8 штук
- Зеленый лук – 4 штуки
- Соль – 1 чайная ложка
- Легкий соевый соус – 3 столовые ложки
- Пикули – 25 г
- Мисо суп – по вкусу
Как готовить?
Сварить рис в кипящей воде и промыть его под холодной водой. В разогретую сковородку налить масло и обжарить в течение двух минут грибы, затем добавить нарезанный тофу и готовить 3 минуты до золотистой корочки. После высыпать кукурузу, горошек и зеленый лук и подогреть овощи на среднем огне. Добавить рис, посолить и налить соевый соус. Готовить еще 2 минуты. Разложить смесь по тарелкам и украсить пикулями.
В некоторые дни поста позволяется есть рыбу и морепродукты. На такой случай мы нашли вкусный рецепт японской кухни, который стоит попробовать приготовить дома.
Японские пельмени с креветками, каштанами и шпинатом
Что потребуется?
- Очищенные вареные креветки – 150 г
- Консервированные каштаны – 140 г
- Зеленый лук – 2 стебля
- Шпинат – 110 г
- Кукурузная мука – 10 г
- Соль – щепотка
- Сахар – щепотка
- Молотый белый перец – щепотка
- Легкий соевый соус – 1 чайная ложка
- Устричный соус – 1 чайная ложка
- Кунжутное масло – 1 чайная ложка
- Тесто для пельменей гедза – 30 штук
- Растительное масло – по вкусу
Как готовить?
Креветки нарезать и измельчить в комбайне вместе с каштанами и зеленым луком. Шпинат выложить в дуршлаг и ошпарить кипятком. Охладить и обсушить. Шпинат мелко нарезать, добавить к креветочной массе вместе с кукурузной мукой, солью, сахаром, белым перцем, устричным и соевым соусом и кунжутным маслом. Хорошо перемешать. Положить по 1 чайной ложке начинки на каждый кусочек теста, смазать края водой и слепить края. Получившиеся пельмени обжаривать небольшими партиями, сначала на сильном огне по 2 минуты, после залить водой и держать на сковороде еще пару минут.
Комментарии
А как же такие сытные японские блюда, как никуджяга, якинику, тонкацу или самое доступное для граждан России якитори?
А креветки разве не животного происхождения?))
Креветки, как и бобры относятся к рыбам.
А рыбы не животного происхождения?)
какбэ креветко нифига не постный продукт!
И исчо! Пост это не только отказ от еды. Энто впервуе мысли о Боге и молитвы о спасении.
Пост без молитвы - диета!
Какого черта все носятся с этим постом, как со священной кобылой?! Кому надо, те пусть постятся. Зачем других в это вовлекать? Какое-то принудительное навязывание веры, как во времена "добровольного" крещения Руси, или наподобие деятельности священников-конкистадоров, которые в Америке обращали в христианство ее коренных жителей.
да сфигале креветдко не постный???? оченна постный и лобстеры и кальмары и крабы
Рыбу и морепродукты можно в определенные дни!
Дэкмен,твой хирой дадин об этих блюдах на зоне не мечтал? В годы ВОВ,русские крапиву ели,но победили,таких,как Вы,и это правильно!