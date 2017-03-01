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Какие сытные и вкусные японские блюда можно готовить в Великий пост?

, ИА "Амител"
Особые пельмени, сладкий рис и другие блюда японской кухни для православного поста

Великий пост считается самым строгим, поэтому желающим его придерживаться придется отказаться от многих продуктов, в числе которых мясо, яйца, молоко и многое другое. А в некоторые дни и вовсе стоит остаться без пищи либо не использовать в процессе приготовления растительное масло. Но если эти строгие правила вас не напугали и вы все-таки решили поститься, то знайте, что разнообразить свое меню можно с помощью блюд японской кухни.

Посмотреть подробный календарь питания в Великий пост вы можете в нашей инфографике: Календарь питания в Великий пост – 2017

Грибы с чили, имбирем и лапшой соба

Что потребуется?

  • Лапша соба – 250 г
  • Красный перец чили – 1 шт.
  • Растительное масло – 3 столовые ложки
  • Тертый имбирь – 2 столовые ложки
  • Устричные грибы – 4 штуки
  • Грибы шиитаке – 4 штуки
  • Грибы эноки – 1 пучок
  • Китайская капуста – 1/4 стакана
  • Соль – 1/4 чайной ложки
  • Сахар – 1 чайная ложка
  • Бобовые проростки – 1/4 стакана
  • Зеленый лук – 4 стебля
  • Мисо суп – 600 мл
  • Свежий кориандр – 2 стебля

Как готовить?

Лапшу варить в кипящей воде в течение 2-3 минут, после промыть холодной водой и разложить по тарелкам. На разогретую сковороду налить растительное масло и обжарить в течение 15-20 секунд нарезанный чили и имбирь, затем добавить нарезанные грибы и китайскую капусту. Все посыпать солью и сахаром и жарить 2-3 минуты. Выложить проростки фасоли на лапшу, разложить грибы и залить горячим супом мисо, посыпать зеленым луком и кориандром.

Сладкий рис с песто из кинзы

Что потребуется?

  • Рис для суши – 250 г
  • Уксус для суши – 50 г
  • Тростниковый сахар – 2 чайные ложки
  • Кинза – 100 г
  • Кунжутные семечки – 20 г
  • Кунжутное масло – 20 г
  • Чеснок – 2 зубчика
  • Лимонный сок – 1 столовая ложка
  • Лук-порей – 50 г
  • Соевый соус – 1 столовая ложка
  • Морковь – 50 г

Как готовить?

Рис залить водой примерно на палец, дать постоять минут пять, после сварить, не добавляя никаких приправ, даже соли. Варить около 18 минут. Смешать сахар с уксусом для суши и вылить смесь в рис. Когда он будет готов, перемешать мягкой лопаткой. В блендере смешать кинзу, кунжутные семечки, масло, лимонный сок, соевый соус и чеснок. Подавать рис с этим соусом, а также пореем и морковью, нарезанными тонкими полосками.

Жареный рис с овощами, соевым соусом, супом мисо и пикулями

Что потребуется?

  • Рис – 150 г
  • Свежие шампиньоны – 14 штук
  • Тофу – 1 кусок
  • Растительное масло – 4 столовые ложки
  • Мини-кукуруза – 8 штук
  • Стручковый зеленый горошек – 8 штук
  • Зеленый лук – 4 штуки
  • Соль – 1 чайная ложка
  • Легкий соевый соус – 3 столовые ложки
  • Пикули – 25 г
  • Мисо суп – по вкусу

Как готовить?

Сварить рис в кипящей воде и промыть его под холодной водой. В разогретую сковородку налить масло и обжарить в течение двух минут грибы, затем добавить нарезанный тофу и готовить 3 минуты до золотистой корочки. После высыпать кукурузу, горошек и зеленый лук и подогреть овощи на среднем огне. Добавить рис, посолить и налить соевый соус. Готовить еще 2 минуты. Разложить смесь по тарелкам и украсить пикулями.

В некоторые дни поста позволяется есть рыбу и морепродукты. На такой случай мы нашли вкусный рецепт японской кухни, который стоит попробовать приготовить дома.

Японские пельмени с креветками, каштанами и шпинатом

Что потребуется?

  • Очищенные вареные креветки – 150 г
  • Консервированные каштаны – 140 г
  • Зеленый лук – 2 стебля
  • Шпинат – 110 г
  • Кукурузная мука – 10 г
  • Соль – щепотка
  • Сахар – щепотка
  • Молотый белый перец – щепотка
  • Легкий соевый соус – 1 чайная ложка
  • Устричный соус – 1 чайная ложка
  • Кунжутное масло – 1 чайная ложка
  • Тесто для пельменей гедза – 30 штук
  • Растительное масло – по вкусу

Как готовить?

Креветки нарезать и измельчить в комбайне вместе с каштанами и зеленым луком. Шпинат выложить в дуршлаг и ошпарить кипятком. Охладить и обсушить. Шпинат мелко нарезать, добавить к креветочной массе вместе с кукурузной мукой, солью, сахаром, белым перцем, устричным и соевым соусом и кунжутным маслом. Хорошо перемешать. Положить по 1 чайной ложке начинки на каждый кусочек теста, смазать края водой и слепить края. Получившиеся пельмени обжаривать небольшими партиями, сначала на сильном огне по 2 минуты, после залить водой и держать на сковороде еще пару минут.

Автор:
Мария Трубина Редактор рубрики Афиша +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

1.03.2017 08:12
- гость -

А как же такие сытные японские блюда, как никуджяга, якинику, тонкацу или самое доступное для граждан России якитори?

0  0
1.03.2017 08:16
Санёк

А креветки разве не животного происхождения?))

0  0
1.03.2017 08:30
- гость -

Креветки, как и бобры относятся к рыбам.

0  0
1.03.2017 08:38
Санёк

А рыбы не животного происхождения?)

0  0
1.03.2017 10:47
- гость -

какбэ креветко нифига не постный продукт!

И исчо! Пост это не только отказ от еды. Энто впервуе мысли о Боге и молитвы о спасении.

Пост без молитвы - диета!

0  0
1.03.2017 11:04
Deckman

Какого черта все носятся с этим постом, как со священной кобылой?! Кому надо, те пусть постятся. Зачем других в это вовлекать? Какое-то принудительное навязывание веры, как во времена "добровольного" крещения Руси, или наподобие деятельности священников-конкистадоров, которые в Америке обращали в христианство ее коренных жителей.

0  0
1.03.2017 11:06
обезъяна

да сфигале креветдко не постный???? оченна постный и лобстеры и кальмары и крабы

0  0
1.03.2017 11:38
- гость -

Рыбу и морепродукты можно в определенные дни!

0  0
1.03.2017 11:42
Ru.бaнок

Дэкмен,твой хирой дадин об этих блюдах на зоне не мечтал? В годы ВОВ,русские крапиву ели,но победили,таких,как Вы,и это правильно!

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