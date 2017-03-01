Исторический и деловой центр Барнаула в последние годы в архитектурном плане преображается буквально на глазах. На месте ветхого частного сектора и пустырей появляются современные комфортабельные многоэтажные жилищные комплексы. В некоторой степени это заслуга строительной компании "Сибирия". Этот крупный застройщик специализируется на строительстве масштабных жилых объектов в Барнауле, полностью обеспеченных социальной и инженерной инфраструктурой для комфортной жизни, обучения и отдыха.

Вот уже более пяти лет "СК "Сибирия" стабильно и качественно застраивает историческую часть центра столицы Алтайского края. При строительстве жилья эта компания полностью учитывает и отстаивает интересы дольщиков. "Сибирия" дает гарантию и уверенность в том, что долевое жилье будет сдано в срок и согласно всей надлежащей технической документации. К тому же у застройщика все участки находятся в собственности, что дает возможность дольщику не опасаться за судьбу приобретённого жилья.

В данный момент компания строит несколько домов различного уровня. На улице Чехова, 20 появится 16-этажный высотный кирпичный дом эконом-класса с уютными и комфортабельными квартирами с планировкой от 20 до 60 кв. м. На улице Гоголя между Дворцом бракосочетания и городской администрацией строится ЖК "Собрание". Многоквартирное здание будет двухсекционным и разноэтажным. Квартиры здесь будут отличаться свободными планировками и просторными площадями от 38 кв. м до 124 кв. м.

Особо стоит отметить жилищный комплекс "Новая пристань", который расположен в самом центре туристического кластера Барнаула на берегу Оби. На территории более 6 гектаров в ближайшие 4 года появится 1500 комфортабельных квартир с удобной планировкой площадью от 40 до 100 квадратных метров. Сдача первой очереди (450 кв.м) запланирована на 3 квартал 2017 года, а второй очереди (370 кв. м) – на 4 квартал 2018 года. У желающих приобрести здесь жилье есть уникальная возможность жить там, где 300 лет назад образовался Барнаул. Десятки тысяч горожан уже оценили великолепные виды с лестницы в Нагорный парк. На Мало-Тобольской улице появилась удобная пешеходная зона, так называемый "местный Арбат", где можно спокойно гулять с детьми, вдали от суеты и машин, вдыхая свежий чистый воздух. Кстати, именно экология является одним из важных конкурентных преимуществ этого района.

Экологическая обстановка в данном районе одна из самых благоприятных в городе. Во многом этому способствует воздух с Оби, который не дает возможности застаиваться вредным веществам. При этом близость к реке ни в коем случае не отразится на жителях ЖК "Новая пристань".

У "Новой пристани" кроме собственной набережной будут детские и спортивные площадки, детский сад, большая подземная парковка, совмещенная с лифтом, автомойка, целый комплекс с пешеходными и велосипедными дорожками на берегу Оби. А на первых этажах разместятся продуктовый маркет крупного ритейлера и стоматологические клиники.

"Антон Палыч" (дом на Чехова) "Собрание" (дом на Гоголя)



Приобрести квартиру в ЖК "Новая пристань" можно на выгодных условиях. СК "Сибирия" предлагает своим клиентам различные способы покупки жилья.

В данный момент действует акция, о которой можно узнать в офисе продаж по адресу: г. Барнаул, ул. Анатолия, 35-а или по телефону +7 (3852) 717-000.

Сайт sk-sibiria.ru