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Двукратный олимпийский чемпион в составе сборной СССР по хоккею Борис Михайлов рассказал, от чего умер хоккеист Владимир Петров, сообщает "Спорт-Экспресс".

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По его словам, полтора месяца назад у Петрова диагностировали рак. Болезнь "съела" хоккеиста за это время.

Как ранее сообщало ИА "Амител" , двукратный олимпийский чемпион, девятикратный чемпион мира, одиннадцатикратный чемпион СССР Владимир Петров скончался в ночь на вторник, 28 февраля.