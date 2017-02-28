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Движение большегрузного транспорта ограничат в Алтайском крае на месяц, начиная с 1 апреля.

Соответствующий приказ подписал глава регионального Минстройтранса Иван Гилев. В документе "О временном ограничении движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования межмуниципального значения в весенний период 2017 года" говорится, что данная мера укладывается в срок с 1 по 30 апреля.

Запрет распространяется на машины с нагрузкой на ось более шести тонн и автомобили, которые не имеют спецразрешения, выданного "Алтайавтодором".

Под традиционное ограничение не попадают автомобили, задействованные на международных перевозках грузов, транспортировке продуктов питания, лекарств, ГСМ, спецтехники, а также на пассажирские перевозки автобусами и транспортные средства федеральных органов исполнительной власти.

Как неоднократно сообщал портал Amic.ru, ограничение на движение большегрузного транспорта является обычной мерой, которая вводится в весенний период с целью обеспечения безопасности движения и сохранности дорог.