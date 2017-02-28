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Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что уже началась практическая подготовка к встрече президентов России и Америки Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом пишет "Российская газета".

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Однако, по его словам, еще неизвестно, где и когда пройдет встреча лидеров двух государств.

"...Но практическая подготовка к ее проведению запущена, и на этот счет есть взаимопонимание

с американской стороной", – подчеркнул представитель МИД.

Между тем ранее СМИ писали, что Дональд Трамп заявил бизнесменам, что уже десять лет не звонил в Россию.