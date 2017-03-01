Вышел финальный трейлер блокбастера "Кинг Конг: Остров черепа" с 30-метровой обезьяной.

Уже после просмотра первого трейлера нового блокбастера об огромной обезьяне стало ясно, что "Остров черепа" будет кардинально отличаться от картины Питера Джексона 2005 года. В трейлере создатели показали, как выглядит новая обезьяна размером с девятиэтажный дом. Конг сражается с динозаврами и вертолетами с военными. К слову, это сцена является прямой отсылкой к великому эпизоду из ленты "Апокалипсис сегодня" Фрэнсиса Форда Копполы.

Картина Джордана Вот-Робертса выйдет в прокат уже 9 марта. В главных ролях Том Хиддлстон, Бри Ларсон, Джон Гудман и Сэмюэл Л.Джексон.