Фото: 4x4ru.ru

Уголовное дело с обвинительным заключением в отношении барнаульца, попавшего в аварию на снегоболотоходе, отправлено в суд. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Алтайскому краю.

В ведомстве поясняют, что инцидент произошел летом прошлого года. Обвиняемый без прав управления колесил по садовому участку на самоходной машине. Его скорость достигала 20 километров в час. Во время движения он не справился с управлением и врезался в дерево. В результате аварии пассажир снегоболотохода получил закрытую черепно-мозговую травму.

Эксперты оценили эту травму как тяжкий вред здоровью. Теперь водителю вездехода грозит до трех лет лишения свободы.