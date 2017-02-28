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В Камне-на-Оби полиция задержала молодого человека, подозреваемого в краже из чужого дома телевизора Samsung и детской пластмассовой ванны.

Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, преступление было совершено в минувшие выходные. Злоумышленник проник в нежилой дом, принадлежащий горожанке, выставив окно.

По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело. Вскоре был задержан и подозреваемый, которым оказался ранее судимый местный житель 1992 года рождения.

По месту жительства одного из знакомых злоумышленника были изъяты похищенные вещи.