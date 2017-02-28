Comedy Club на ТНТ— юмористическое шоу, которому в этом году исполняется 12 лет. Сегодня это уже не камерное шоу на маленькой сцене в присутствии сотни человек. Это огромный проект: резиденты собирают стадионы и снимают специальные телевизионные выпуски на гигантских площадках перед многотысячной аудиторией. И сама программа тоже отличается: сценическое оформление, музыкальное сопровождение, более проработанные номера, монологи, песни. С каждым годом Comedy Club становится всё масштабнее. Один из старожилов шоу Гарик Харламов, который, кстати, сегодня, 28 февраля, празднует день рождения, рассказал Amic.ru о том, кем бы он работал, если бы не появился Comedy Club, когда женится Тимур Батрутдинов и о том, как кризис повлиял на качество юмора.

Корреспондент: Чем бы вы занимались, если бы в вашей жизни не появился Comedy Club?

Гарик Харламов: Я окончил Государственный университет управления по специальности "управление персоналом". Но могу однозначно сказать: если бы в моей жизни не было Comedy Club, никогда не стал бы управленцем персонала! Не мое! Я человек творческий, я не могу работать в офисе, в строгом графике и деловом костюме. Если бы я не стал резидентом Comedy Club, то я все равно ушел бы в артистическую среду, возможно, писал бы сценарии, выступал в другом жанре. Вообще в молодости я много чем занимался, подрабатывал как мог, даже телефонами торговал и в "Макдоналдсе" работал, правда, всего несколько дней. Потом был ведущим на Муз-ТВ, потом был КВН, команда "Незолотая молодежь", там я с Тимуром Батрутдиновым и Дмитрием "Люськом" Сорокиным познакомился, а потом уже и Comedy Club.

Корр.: Comedy Club помог исполнить мечты? Например, вы купили себе дорогую машину?

Г.Х.: Я не мечтал о машине. В моей юности у папы была "девятка", и мне казалось, что это пик возможностей автопрома. Как оказалось, это именно так и было. Потому что ничего лучше отечественный автопром не произвел.

Корр.: Что нравится вам больше: съёмки в кино или выступления на сцене?

Г.Х.: Нельзя сказать, что нравится больше, потому что это совершенно разные вещи. Но если уж так искренне говорить, то, конечно, сцена. Выступление – это мгновенная реакция, это живые люди, которые на тебя смотрят, и ты чувствуешь эту энергетику. А кино – это всё-таки оператор, режиссёр, это одна камера и, в общем-то, много-много дублей, то есть это больше уже механическое занятие. Хотя не могу сказать, что я деятель большого кино. Перформанс перед зрителем, не обязательно Comedy Club, театр, например, это всегда интереснее.

Фото ТНТ

Корр.: Не планируются ли в ближайшее время съемки в большом кино?

Г.Х.: Есть у меня несколько предложений, которые в данный момент рассматриваю.

Корр.: Что вы думаете о личной жизни Тимура Батрутдинова? Когда он расстанется со статусом холостяка?

Г.Х.: Расстанется, как только женится. Думаю, он к этому придёт рано или поздно. Но это его личное дело, я стараюсь не вмешиваться. Нельзя человека подталкивать, ничего хорошего из этого не выйдет. Он сам должен сделать выбор и строить свою личную жизнь так, как ему хочется.

Корр.: Сказалась ли нынешняя кризисная ситуация в стране на качестве юмора? Или, наоборот, появилось больше новых тем для номеров и стендапов?

Г.Х.: Кризис на всех на нас сказался. Во-первых, это очень сильно сказалось на таком уровне, как корпоративные мероприятия – их стало в разы меньше. Люди перестали веселиться и радоваться. (Смеётся.) Плюс, не видно конца и края, когда всё это закончится. Но я уверен, что мы справимся, потому что у нас всё для этого есть: и люди, и руки, и мозги. Выберемся.

Корр.: Как сами боретесь с кризисом и коснулся ли он вас лично?

Г.Х.: Лично я стараюсь работать как можно больше и не забивать себе голову этим, потому что... ну а что я один сделаю? Ничего. На самом деле жили и намного хуже. В 90-е, например, не было ничего. По сравнению с тем, что сейчас, это небо и земля.

Фото ТНТ

Корр.: Было ли вам когда-то страшно выступать на сцене? Как боретесь со своими страхами?

Г.Х.: Мне каждый раз страшно выступать на сцене. Но, как говорится, волков бояться – в лес не ходить. Это из этой серии. У нас же всегда новое, никогда не знаешь, как люди отреагируют на ту или иную миниатюру, потому что она проверяется только на нас, внутри коллектива. Всегда передёргивает, присутствует небольшой мандраж, но зато если людям нравится, то и ты сам ловишь кураж. Вообще, я не знаю людей, которые бы не нервничали, выходя на сцену, даже если они делают это всю свою жизнь.

Корр.: Вы очень творческий человек. Скажите, что поддерживает ваше вдохновение

Г.Х.: Сложно сказать, на самом деле я такой же человек, как и большинство. Бывает плохое настроение, бывает и хорошее. Но работа есть работа. Ты пришёл работать? Работай. На сцене ты уже не ты, а Гарик "Бульдог" Харламов, а в жизни я Игорь Юрьевич Харламов.

Новые выпуски Comedy Club на телеканале ТНТ выйдут 3 марта в 21.00.