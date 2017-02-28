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Жителя Бийска, установившего скрытую камеру в примерочной одного из городских магазинов одежды, ждет суд.

Как сообщили в краевом управлении Следственного комитета, 30-летнему обвиняемому инкриминируют незаконное производство специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации.

По данным СКР, в сентябре прошлого года злоумышленник изготовил из видеорегистратора запрещенное к обороту на территории России средство, способное скрытно получать визуальную и звуковую информацию.

Затем он установил это устройство под тканевый чехол сидения табурета в примерочной, сделав отверстие для объектива видеокамеры.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд.