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В Карелии начался судебный процесс над фельдшером скорой помощи Ириной Щербаковой, которая летом прошлого года приняла вызов от тонущих детей и не предприняла никаких действий, сообщает пресс-служба СКР.

Женщина обвиняется по статье Уголовного кодекса "Халатность". В СКР полагают, что 18 июня она приняла звонок от 12-летнего ребенка, находящегося в акватории Сямозера. На аудиозаписи звонка слышно, как ребенок испуганным голосом говорит о случившемся ЧП на фоне криков других детей. Женщина грубо перебила звонившего ребенка и сообщила, что запись этого разговора отправит полиции. Затем женщина бросила трубку.

Между тем, как выяснилось, буквально в ста метрах находилось одно из подразделений спасательной службы, которое могло бы прийти на помощь тонущим. В СКР вычислили, что операцию по спасению можно было начать на 18 часов раньше.

Ирина Щербакова после разговора с ребенком не передала это сообщение в экстренные службы. Кроме этого, она скрыла факт звонка.

Из-за такого отношения операция по спасению началась только на следующий день, когда одна из выживших девочек вышла на берег и рассказала о случившемся местным жителям. Обвиняемая не признает свою вину, заявляя, что произошедшее является ошибкой.

Как ранее сообщало ИА "Амител" , 18 июня 2016 года группа из 47 отдыхавших в лагере детей и четырех взрослых переправлялась по озеру в Пряжинском районе Карелии. По информации МЧС, на озере был шторм. Плавсредства, на которых находились дети и взрослые, перевернулись. В результате ЧП погибли 14 детей.