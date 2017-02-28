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Трамп считает, что Обама поспособствовал утечке информации о нем в СМИ

, ИА "Амител"
Но о какой именно информации идет речь, Трамп не рассказал

Фото: cbsnews1.cbsistatic.com

Президент США Дональд Трамп считает, что за утечкой дискредитирующей его информации стоит экс-глава Америки Барак Обама, пишет сайт газеты "Комсомольская правда".

Между тем он заявил, что серьезных утечек, которые могли бы угрожать национальной безопасности США, не было.

"Я думаю, что Обама стоит за этим, потому что его люди определенно стоят за этим. Некоторые из утечек, вероятно, исходят как раз от этой группы", – сказал Дональд Трамп.

 Однако он не уточнил, о какой именно информации идет речь.

 

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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