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Финансовое вознаграждение могут ввести в Китае для тех семей, которые родят второго ребенка, сообщает РИА Новости.

Такая идея родилась после результатов опроса, который был проведен в стране. Оказалось, что больше половины опрошенных семей не хотят рожать второго ребенка. Причина такого нежелания — финансовые трудности.

Отметим, что в начале прошлого года в Китае была отменена "политика одного ребенка". Запрет иметь семье больше одного ребенка действовал в Китае с конца 70-х годов. Благодаря отмене этой политики в 2016 году в стране родилось рекордное число детей – 17,8 миллиона.