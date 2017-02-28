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Депутат Госдумы от ЛДПР Иван Сухарев предлагает изменить дату празднования Дня защитника Отечества и перенести ее на август, сообщает "Российская газета" со ссылкой на RT.

Инициатор изменений подчеркивает, что до революции в Российской империи отмечали День памяти русского воинства, установленный 29 августа 1769 года во время войны России с Турцией и Польшей.

"Нынешний праздник достался нам в наследство от наркомвоенмора Льва Троцкого и не является русским национальным праздником", – уверен Иван Сухарев.

По его мнению, отмечая воинский праздник летом, страна вернется к своим традициям и получит возможность дополнительно отдохнуть в теплое время года.



