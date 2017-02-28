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Депутат Госдумы от ЛДПР Иван Сухарев предлагает изменить дату празднования Дня защитника Отечества и перенести ее на август, сообщает "Российская газета" со ссылкой на RT.
Инициатор изменений подчеркивает, что до революции в Российской империи отмечали День памяти русского воинства, установленный 29 августа 1769 года во время войны России с Турцией и Польшей.
"Нынешний праздник достался нам в наследство от наркомвоенмора Льва Троцкого и не является русским национальным праздником", – уверен Иван Сухарев.
По его мнению, отмечая воинский праздник летом, страна вернется к своим традициям и получит возможность дополнительно отдохнуть в теплое время года.
Комментарии
Новый год тоже надо куданить сдвинуть.
От 7 ноября, отказались...логично и от 23 февраля...отказаться...и от 9 мая, чтоб все праздники были исконно российскими , а не доставшиеся от "кровавого совка". Пора придумывать новые даты к праздникам. Опыт уже есть. Например ставшие "всенародными" 12 июня и 4 ноября. День защитника логично было бы отмечать в день назначения Сердюкова на должность министра обороны, где он применил все свои знания и умения для укрепления и модернизации армии. Ну а день победы перенести на 12 августа, когда разгромили могучую армию великих грузин.
Всероссийский день оплаты налогов... звучит? Представил-стройные колонны празднично одетых трудящихся с детишками на закорках и с флагами ер, под звуки бравурных маршей, в ногу идут выкрикивая здравицы чубайсу в храмы налоговых инспекций, которых на входе встречает поп и нацгвардеец с хлебом и солью!