Фото: img2.fedpress.ru

ГИБДД Москвы инициировала проверку после публикации в интернете двух роликов, на одном из которых два автомобиля – BMW M5 и Nissan 180CX – дрифтуют на проезжей части в районе Воробьевых гор. Последний автомобиль дрифтует рядом с пассажирским транспортом. Об этом пишет ТАСС.

Как рассказали изданию в ГИБДД, после проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее в сети были опубликованы два видео, на которых два спортивных авто по очереди занимаются дрифтом. Водителей не останавливает то, что рядом с ними есть другие машины, а также пассажирский транспорт.

