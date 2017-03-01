Фото: avito.ru

Трехкомнатную квартиру площадью 100 квадратных метров продают в Барнауле за 8 миллионов рублей, говорится в сообщении на сайте Avito.ru.

Жилье находится на шестом этаже высотки по улице Взлетная, 13. "Квартал очень красиво и современно оформлен. Во дворе дома детский сад и школа с бассейном. В подъезде два лифта, выход на две стороны. Квартира красивая и комфортная. В квартире выполнена узаконенная перепланировка: три комнаты, вместительная гардеробная, большой коридор, большой совмещенный санузел, балкон", – говорится в объявлении.

Определенной "фишкой" данного жилья можно назвать декоративные колонны, вписанные в интерьер.

"Евроремонт: хорошие современные обои, ламинат, кафель, натяжные потолки, теплые полы, кондиционер, водонагреватель, хорошее освещение, элементы декора. Хорошие соседи. Отдельно возможна продажа гаража в ГСК через дорогу", – также отмечает продавец жилья.

