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Трехкомнатную квартиру с колоннами продают в Барнауле за 8 млн рублей. Фото

, ИА "Амител", Александр Шелягин
Жилье площадью 100 квадратных метров расположено в высотке на улице Взлетной

Фото: avito.ru

Трехкомнатную квартиру площадью 100 квадратных метров продают в Барнауле за 8 миллионов рублей, говорится в сообщении на сайте Avito.ru.

Жилье находится на шестом этаже высотки по улице Взлетная, 13. "Квартал очень красиво и современно оформлен. Во дворе дома детский сад и школа с бассейном. В подъезде два лифта, выход на две стороны. Квартира красивая и комфортная. В квартире выполнена узаконенная перепланировка: три комнаты, вместительная гардеробная, большой коридор, большой совмещенный санузел, балкон", – говорится в объявлении.

Определенной "фишкой" данного жилья можно назвать декоративные колонны, вписанные в интерьер.

"Евроремонт: хорошие современные обои, ламинат, кафель, натяжные потолки, теплые полы, кондиционер, водонагреватель, хорошее освещение, элементы декора. Хорошие соседи. Отдельно возможна продажа гаража в ГСК через дорогу", – также отмечает продавец жилья.
 

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

1.03.2017 07:34
- гость -

Кухня без двери - модное, но своеобразное решение. Все запахи от готовки будут везде. Интерьер вычурный, но очень специфичный. Снижайте цену на стоимость ремонта плюс стоимость демонтажа своей "лепнины". Выйдет с учётом рынка мильона 3 - 3,5

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