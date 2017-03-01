Фото: hronika.info

Ситуацию с ценами на яйца проконтролирует в Алтайском крае региональное управление антимонопольной службы в контексте приближающейся Пасхи.

Как сообщили в пресс-службе краевого УФАС, сотрудники ведомства ежегодно изучают ценовую ситуацию на рынке в преддверии главного православного праздника.

"Управлением направлены запросы в адреса птицефабрик Алтайского края и Новосибирской области, которые являются ключевыми поставщиками яйца куриного на территории края", – подчеркивают в антимонопольной службе.

Читайте также: Цены на яйца в Алтайском крае перед Пасхой снизились на 1,2%

Производителям яиц предписано предоставить сведения о себестоимости производства, а также о действующих отпускных ценах и прогнозе оптовых цен на весну. Подобные меры контроля применяются и на розничном рынке.

Все эти сведения поступят в УФАС в марте. Православные христиане и католики, напомним, празднуют Пасху в этом году вместе 16 апреля.

Читайте также: Алтайское УФАС контролирует цену на яйцо перед Пасхой