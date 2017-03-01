Британские ученые решили выяснить, что будет с Землей, если на нее упадет крупный астероид. Светила науки описали три сценария развития событий, один из них грозит полным вымиранием человечества, сообщает "Российская газета". Результаты были опубликованы в электронной библиотеке arXiv.org.

За основу специалисты приняли астероид диаметром 200 метров и плотностью 3,1 тонны на кубический метр, который врезается в Землю со скоростью 20 километров в секунду и под углом 45 градусов. По первому сценарию небесное тело упало на Лондон. Это, по расчетам ученых, привело бы к гибели 8,7 миллиона человек. В случае падения астероида на Берлин погибли бы порядка 3,5 миллионов.

По второму варианту небесное тело может упасть в океан, что вызовет огромную волну цунами, тогда будет затоплено несколько крупных городов.

При третьем варианте частицы крупного метеорита могут взорваться при входе в атмосферу, и тогда от теплового излучения вымрет все живое на Земле.