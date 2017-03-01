Среда, 1 Март, 03:41

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 57,96
€ 61,39
Brent
$ 51,5
-5°
Обь
26см 0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Великий пост – 2017Паводок на Алтае – 2017 Крушение вертолета над Телецким озером
Новости

Падение крупного астероида на Землю убьет миллионы людей – ученые

, ИА "Амител"
Ученые узнали, сколько человек погибнет при падении астероида на Берлин и Лондон

Британские ученые решили выяснить, что будет с Землей, если на нее упадет крупный астероид. Светила науки описали три сценария развития событий, один из них грозит полным вымиранием человечества, сообщает "Российская газета". Результаты были опубликованы в электронной библиотеке arXiv.org.

За основу специалисты приняли астероид диаметром 200 метров и плотностью 3,1 тонны на кубический метр, который врезается в Землю со скоростью 20 километров в секунду и под углом 45 градусов. По первому сценарию небесное тело упало на Лондон. Это, по расчетам ученых, привело бы к гибели 8,7 миллиона человек. В случае падения астероида на Берлин погибли бы порядка 3,5 миллионов. 

По второму варианту небесное тело может упасть в океан, что вызовет огромную волну цунами, тогда будет затоплено несколько крупных городов.

При третьем варианте частицы крупного метеорита могут взорваться при входе в атмосферу, и тогда от теплового излучения вымрет все живое на Земле.


Смотрите также
Партнёры

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< март 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31      
02:21
Падение крупного астероида на Землю убьет миллионы людей – ученые 0
01:21
Ученые рассказали, почему важно спать по ночам 0
00:04
Гигантская обезьяна приходит в ярость в новом трейлере "Кинг Конга" 0
23:05
Выплаты могут начать выдавать в Китае семьям, родившим второго ребенка 0
22:11
Пьяные мужчины в Северной Осетии вызвали скорую помощь котенку 1
21:08
ГИБДД Москвы проводит проверку после видео с дрифтующими иномарками у МГУ 0
20:03
Десятилетнего ребенка убили под Пензой, когда он возвращался от репетитора 0
19:48
Трамп считает, что Обама поспособствовал утечке информации о нем в СМИ 0
19:28
Суд над фельдшером, не поверившим тонущим детям, начался в Карелии 0
19:08
Коротко о главном: банкротство ААЭП, разрушающиеся дома и Дадин
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 28 февраля
18:52
Люди перестали веселиться и радоваться в кризис – Гарик Харламов 0
18:40
Барнаульца, уронившего летом со снегоболотохода приятеля, ждет суд 0
18:33
Замглавы МИД РФ заявил о начале подготовки к встрече Путина и Трампа 0
18:19
Мужчина в маске гориллы ограбил салон связи в Петербурге 0
18:02
День защитника Отечества в Госдуме предлагают перенести на август 6
17:49
Прощай, зима: лучшие мгновения уходящего сезона в фотографиях 0
17:35
Комиссар ООН прокомментировал позицию России по паспортам ЛНР и ДНР 0
17:23
Бийчанина судят за установку скрытой камеры в примерочной магазина 0
17:15
СМИ: хоккеист Владимир Петров умер от рака 0
17:03
Что такое облигации федерального займа и выгодно ли их брать населению? 14
16:56
Телевизор и детскую ванну похитил из чужого дома житель Камня-на-Оби 2
16:34
Движение большегрузов ограничат на месяц на трассах Алтайского края 0
16:25
20 человек выезжали на тушение пожара в частном доме в Бийске 0
16:12
Топилин считает, что в России нужно вернуть страхование от безработицы 6
16:04
Двое подростков из России попали в ДТП на мотороллере в Паттайе 2
15:50
Кто виноват? Власти разбираются в смертельном обрушении фасада в Рубцовске 2
15:34
"Газпром" назвал цену, по которой будет продавать газ в Европу 6
15:30
Очный курс обучения продвижению в интернете запускается в Барнауле 0
15:26
Главбуха рубцовского детсада ждет суд за хищение более 600 тысяч рублей 5
15:24
Жители дома с рухнувшей крышей в Барнауле вернулись в квартиры – чиновник 1
15:15
Скончался легендарный советский хоккеист Владимир Петров 11
15:03
Улицу в Вашингтоне могут назвать в честь Бориса Немцова 15
14:52
Дорожники на Алтае соблюдают нормативы, несмотря на сильные осадки – власти 5
14:34
Барнаулец украл шахматы из слоновой кости и драгоценности на 600 тыс. руб. 4
14:24
Стоп-кадр. Последний день зимы 0
14:18
Что произошло с актером Николаем Караченцовым? Подробности ДТП 4
14:12
Трамп заявил бизнесменам, что уже около десяти лет не звонил в Россию 8
14:02
Сеть "ВКонтакте" не позволяла загружать фото и слушать музыку из-за сбоя 0
13:51
Останусь оппозиционером даже после тюрьмы. Интервью с Дадиным на Amic.ru 57
13:35
Мать из алтайского села отправила сына босиком в школу в Славгород 20
13:23
Не упустить момент и искать возможности: губернатор Карлин работает в Сочи 11
13:17
"Сборная ветеранов БОЗ" выиграла фестиваль команд Лиги "КВН-Алтай" 1
13:12
Крыша сельской школы обрушилась в Томской области 2
13:01
Покаянный канон Андрея Критского: чему учит и когда читается? 2
12:50
Сенат США утвердил 79-летнего миллиардера на должность министра торговли 0
12:34
Вакансия врача скорой помощи оказалась одной из самых денежных в Барнауле 11
12:24
СМИ назвали имя человека, перепутавшего конверты на "Оскаре" 1
12:18
Стена и часть крыши обрушились у очередного жилого дома в Бийске 4
12:15
Суд начал процедуру банкротства Алтайской академии экономики и права 16
12:04
Два стритрейсера в Берлине получили пожизненный срок за гонки в городе 11

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.