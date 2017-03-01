Ученые выяснили, почему человеку необходимо спать ночью и бодрствовать днем. Оказывается такой циркадный ритм человека — это природный механизм, который замедляет процессы старения.

Исследование опубликовано в журнале Nature Communications. Эксперты нашли 25 генов, которые связаны с циркадными ритмами. Активность этих генов повышается с возрастом. По мнению ученых, таким образом организм человека сам защищается от старения и старается замедлить этот процесс.

Кроме того, исследователи утверждают, что во сне организм набирается сил, в это время гораздо быстрее происходит регенерация повреждений. Кроме того, даже лечение рака более эффективно во сне, так как замедляются другие функции организма, он расслаблен и более поддается воздействию, пишет svopi.ru