Всероссийский мастерский турнир по панкратиону "Кубок памяти Героя СССР Константина Павлюкова" прошел в минувшие выходные в Барнауле. Участниками турнира стали около 300 спортсменов со всей Сибири, в том числе из Новосибирска, Прокопьевска, Кемерово, Черепаново, Новокузнецка, Искитима, Томска, Красноярска, Рубцовска, Змеиногорска, Поспелихи, Родино, Михайловского района. Приняли участие в соревнованиях и практически все команды Барнаула, занимающиеся смешанными единоборствами: СК "Топ Тим Сибирия", СК "Лидер", ВСК "Алькор", СК "Корень", СК "Вызов", СК "Удар", СК "Прайд Джим" и СК "Топ Файт".

По словам председателя Совета Алтайской краевой федерации панкратиона и грэпплинга Антона Кленьшева, поединки получились очень упорными.

"Стать обладателем Кубка памяти К. Павлюкова – это почетно. Этот турнир знают далеко за пределами Алтайского края и с уважением относятся к его победителям, – поясняет Кленьшев. – Особенно порадовали участники младшей возрастной группы. Юные бойцы не раз срывали аплодисменты зрителей, а при выборе номинантов на специальные призы судьи долго не могли прийти к единому мнению".

Итак, итоги турнира.

В поединках среди детей приз за самый короткий поединок – 15 секунд – завоевал Вадим Завязкин (СК "Топ Файт"); среди юношей за 17 секунд одержал победу Кочанов Алексей (сборная г. Прокопьевска); среди взрослых бойцов за 27 секунд одолел своего соперника Грицан Артем (СК "Топ ТИМ Сибирия").

Самыми волевыми участниками турнира (приз "За волю к победе") стали:

- среди детей – Конзачакова Ульяна (сборная г. Прокопьевска);

- среди юношей – Околелов Кирилл (СК "Топ Файт");

- среди взрослых – Стадничук Кристина (сборная г. Прокопьевска).

В самой престижной номинации – "За лучшую технику, показанную на турнире" были отмечены: Зайцев Макар (СК "Топ Файт") – среди детей, Женишбек Бектур (сборная г. Новосибирска) – среди юношей, Карлин Николай (СК "Корень") – среди взрослых.

Командные места распределились следующим образом: команда СК "Топ Файт" завоевала третье командное место, сборная команда г. Рубцовска стала серебряным призером турнира. Обладателем Кубка памяти Константина Павлюкова в командном зачете стала сборная команда города Прокопьевска, а тренер команды Константин Шабалин был признан лучшим тренером турнира.

Лучшим судьей соревнований стал Евгений Гамов из города Рубцовска.