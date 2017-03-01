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Новости

Медведев призвал готовиться жить под санкциями "неопределенно долго"

, ИА "Амител"
Премьер отметил, что Россия неплохо развивается в условиях санкций

Фото: vladtime.ru

России нужно приготовиться к неопределенно долгой жизни в условиях санкций. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев в интервью телеканалу "Россия 1", передает РИА Новости.

Глава правительства отметил, что друзья РФ за океаном и в Европе "санкции увековечивают, кодифицируют". "Они вносят массу законов, помимо всяких исполнительных указов, которые (предыдущий американский лидер БаракОбама напринимал", — приводит его слова агентство.

"Они пытаются принять законы, которые эти санкции сделают постоянными. Наподобие поправки Джексона-Вэника или еще покруче", — добавил Медведев.

Поэтому, отметил он, в отмене санкций РФ на милость не приходится рассчитывать, однако это и не нужно, поскольку страна в условиях санкций может хорошо развиваться. Это продемонстрировал опыт последних двух лет, добавил глава правительства.

Медведев подчеркнул, что достижения в промышленности и сельском хозяйстве были сделаны "вопреки". "В значительной степени потому, что мы вынуждены были перестроить свою работу", — заключил премьер.

Напомним, что после присоединения Крыма к РФ и начала боевых действий на юго-востоке Украины в 2014 году США и ряд стран ввели антироссийские санкции, которые ограничивают доступ к финансовым рынкам, инвестиции в экономику России, работу с рядом компаний и передачу технологий. Москва в ответ запретила ввоз ряда продуктов из стран, которые присоединились к ограничениям.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

1.03.2017 08:34
ACDC

Как говаривала моя бабушка.- Ни дна тебе, ни покрышки.

0  0
1.03.2017 08:36
- гость -

Как же теперь все отечественное попрет! Не удержать будет. Наука, новые технологии, все импортозаместится. Буквально всё. Эх, в хорошее время живем, господа!

0  0
1.03.2017 08:40
-гость-

Ага, а то даже снеговые лопаты и те из Китая возят к нам. А то мы же сами то не можем их делать.

0  0
1.03.2017 10:08
СОК

Санкции закончатся тогда, когда: а) хлопец со своими эффективными отвалит от корыта (как ни печально, до 24-го года придется терпеть);

б) пока не вернут на круги своя оккупированную территорию ( мало вероятно вообще);

в) пока не прекратят войну в луган_донии.

Мендель прав на счёт "неопределённо долго".

0  0
1.03.2017 10:12
- гость -

Поэтому приватизация будет идти своим чередом. Она с санкциями не связана, она связана с конъюнктурой: что выгодно продавать, то и придётся продавать. Приватизация – это же инструмент. Это не какая-то специальная цель, которую мы преследуем. Инструмент для чего? Чтобы пополнить бюджет, как это было сделано, например, в случае с продажей акций «Роснефти» или «Алросы». Или чтобы найти более эффективного собственника, когда мы считаем, что приход частного инвестора принесёт лучший результат. (c)

0  0
1.03.2017 10:15
- гость -

ту СОК (он же сасОК) Мендель действительно прав, ибо Крым стал российским и НИКТО и НИКОГДА его не заберет/вернет/завоюет. Крым теперь - территория РФ, а захват территории РФ - это война с ядерным государством со всеми вытекающими.

насчет ЛДНР: там гражданская война надолго. насчет Темнейшего: не печалься, Сасок, помни, побольше поплачешь - поменьше посцышь)

0  0
1.03.2017 10:17
Оптимист

Босю, по ходу, сократили ! Одни пессимисты Не верят в счастливое будущее Прошу не путать санкции с ЭМБАРГО Санкции устанавливают ОНИ Эмбарго устанавливаем МЫ

0  0
1.03.2017 10:31
- гость -

1.03.2017 10:17 Оптимист

Кому ты здесь ликбес устроил?

0  0
1.03.2017 10:35
- гость -

Медведев подчеркнул, что достижения в промышленности и сельском хозяйстве были сделаны "вопреки".

Пачка сливочного масла с 50 до 100 выросла. Вот это достижение!!!

0  0
1.03.2017 10:43
- гость -

Глава российского правительства Дмитрий Медведев заявил, что за будущее нашей страны необходимо сражаться каждый день.

«За каждый процент роста, за каждый регион, за каждый населённый пункт, за каждую компанию, за каждую идею», — призвал российский премьер.

По его словам, это нужно, в первую очередь, для того, «чтобы ни мы, ни наши дети, ни наши внуки не узнали, что такое отставшая от всего мира страна».

0  0
1.03.2017 10:47
- гость -

Придётся новые бульдозеры покупать - много - санкционные продукты давить

0  0
1.03.2017 11:06
- гость -

А не подавился он жрать сыр итальянский на обед и шампанским за 38 000 запивать, что они каждый месяц завозят от буржуев.

Пачка сливочного масла с 50 до 100 выросла. Вот это достижение!!!

Причём, как было с пальмой, так и осталось, только пальмы больше и,видимо, поэтому цена выше.

0  0
1.03.2017 11:07
- гость -

Короче: Жить будем плохо, но не долго...

0  0
1.03.2017 11:15
Сталинский Сокол

За все время правления в правительстве, Мендель запомнился двумя деяниями: 1. Это энергосберегающими лампочками. 2.Второе- смена часового пояса. На большее у него Тямы не хватает.

0  0
1.03.2017 11:16
- гость -

«Все, чего мы достигли и в промышленности, и в сельском хозяйстве, сделано не благодаря, а вопреки. В значительной степени потому, что мы вынуждены были перестроить свою работу», — отметил Медведев. _______________________________________

Антикризисную программу поддержки импортозамещения признали провалившейся https://lenta.ru/news/2016/11/02/agricult/

0  0
1.03.2017 11:19
Pat Riot

Сталинский Сокол 1 марта 2017 г. 11:15 Нужно быть справедливым к нему. Он сделал и не менее важное чем запрет лампочек дело, перенаименовав милицию в полицию!

0  0
1.03.2017 11:23
- гость -

Кстати, Джексон с Веником возникли из-за того, что СССР не разрешал соплеменникам Медведева и личного раввина Путина выезжать на Брайтон-Бич.

0  0
1.03.2017 11:29
- гость -

Господа, что интересно: санкции не "антироссийские", они введены против пары десятков человек из ближайшего окружения путина и пары "придворных" банков (сомневающимся рекомендую посмотреть перечень санкций). Для рядового гражданина проблема - "антисанкции" путина, введенные с целью создания монополии его дружков на продуктовом, фармацевтическом и рынке бытовой химии. Выводы делайте сами

0  0
1.03.2017 11:33
- гость -

«Не страшно то, что Россия в заднице, страшно то, что она начала там обустраиваться» В.Мельниченко

0  0
1.03.2017 11:34
- гость -

СОК,Божена,залогиньтесь правдивее!

0  0
1.03.2017 11:36
Ru.бaнок

Ту гость от 11:33, так и живите в заду у Дадина,кто мешает,то? Хе,хе,хе

0  0
1.03.2017 11:38
- гость -

1.03.2017 11:33 - гость -

Чтобы обустроить мир, сначала и нужно обустроить его тылы.

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