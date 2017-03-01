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России нужно приготовиться к неопределенно долгой жизни в условиях санкций. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев в интервью телеканалу "Россия 1", передает РИА Новости.

Глава правительства отметил, что друзья РФ за океаном и в Европе "санкции увековечивают, кодифицируют". "Они вносят массу законов, помимо всяких исполнительных указов, которые (предыдущий американский лидер Барак) Обама напринимал", — приводит его слова агентство.

"Они пытаются принять законы, которые эти санкции сделают постоянными. Наподобие поправки Джексона-Вэника или еще покруче", — добавил Медведев.

Поэтому, отметил он, в отмене санкций РФ на милость не приходится рассчитывать, однако это и не нужно, поскольку страна в условиях санкций может хорошо развиваться. Это продемонстрировал опыт последних двух лет, добавил глава правительства.

Медведев подчеркнул, что достижения в промышленности и сельском хозяйстве были сделаны "вопреки". "В значительной степени потому, что мы вынуждены были перестроить свою работу", — заключил премьер.

Напомним, что после присоединения Крыма к РФ и начала боевых действий на юго-востоке Украины в 2014 году США и ряд стран ввели антироссийские санкции, которые ограничивают доступ к финансовым рынкам, инвестиции в экономику России, работу с рядом компаний и передачу технологий. Москва в ответ запретила ввоз ряда продуктов из стран, которые присоединились к ограничениям.