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Утро в Барнауле в среду, 1 марта, началось с семибалльных заторов на дорогах, гласят данные сервиса "Яндекс.Пробки".

Наиболее сложной является обстановка на пересечении улиц Малахова и Власихинской (скорость движения машин не превышает 3-7 километров в час), на участке Павловского тракта после кольцевого пересечения с Малахова (5 километров) и в районе площади Октября (10 км/ч).

Также заторы образовались на некоторых отрезках улицы улиц Малахова и Попова, на улице Советской Армии, улице Кутузова, на участках улиц Северо-Западная, Матросова, Молодежная и проспекта Строителей. Там машины двигаются со скоростью не более 5-10 километров.

Ситуацию на дороге осложняет одно ДТП, которое произошло на перекрестке проспект Строителей – проспект Ленина.