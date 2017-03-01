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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении Министерства здравоохранения России из-за невыполнения предупреждения, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

Министерство должно было до ноября минувшего года определить требования к организации и выполнению работ для лицензирования в соответствии с положением о лицензировании меддеятельности, утвержденным постановлением правительства РФ.

По словам замглавы ФАС Андрея Кашеварова, невыполнение Минздравом требований пункта 3 положения о лицензировании медицинской деятельности ставит разные медучреждения в неравное положение.

Дело в отношении министерства будет рассмотрено 16 марта.

Минздрав, в свою очередь, утверждает, что приказ, из-за которого было возбуждено дело, соответствует законодательству и был зарегистрирован Минюстом России, добавляет "Газета.Ru".

В ведомстве отмечают, что, согласно документу, являющемуся спорным, по мнению ФАС, работы при оказании медпомощи группируются с учетом вида медпомощи и условий ее оказания.

"Если бы такая группировка отсутствовала, то к кабинету амбулаторного хирурга в поликлинике и к хирургическому отделению, оказывающему высокотехнологичную медицинскую помощь в федеральном специализированном центре, должны были бы предъявляться одинаковые требования и указанный кабинет получил бы возможность проводить высокотехнологичные операции без наличия необходимого оборудования и соответствующего персонала, что ставило бы под угрозу жизнь и здоровье пациентов", — цитирует издание сообщение министерства.