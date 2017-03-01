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Руководитель Ростуризма Олег Сафонов отметил, что цены на отдых в стране должны остаться на прежнем уровне, при этом нужно поработать над их снижением. Соответствующее заявление прозвучало на Российском инвестиционном форуме в Сочи, пишет ТАСС.

Глава Ростуризма отметил, что одной из тенденций является повышение конкуренции на туристском рынке. "И с этой точки зрения представляется очень важной организация работы совместно с руководителями регионов с тем, чтобы цены на российский турпродукт не увеличились", – сказал Сафонов, отметив важность работы над тем, чтобы снизить цены "определенным образом".

По его словам, данную работу уже ведет руководство Краснодарского края.

Кроме этого, Сафонов отметил, что текущий год будет важным и знаковым для туротрасли. Он ждет "очень хорошие" темпы роста внутреннего и въездного туризма.

Глава Ростуризма напомнил, что в минувшем году объем внутреннего туризма увеличился на 15%.

Ожидается, что в этом году выездной турпоток россиян, который каждый год снижается на фоне ослабления национальной валюты, может стабилизироваться и даже вырасти.

Сафонов отметил, что преждевременно пока оценивать объем роста, однако главной задачей сейчас является "создать условия для очень качественного, недорогого отдыха граждан либо внутри нашей страны, либо за рубежом".

Агентство отмечает, что данных по темпам сокращения в минувшем году выездного турпотока из страны еще нет, но Ростуризм прогнозировал их снижение на 6%.