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Американский онлайн-кинотеатр Netflix покажет шесть российских сериалов

, ИА "Амител"
Netflix купил права на показ сериалов "Мажор", "Метод", "Саранча", "Фарца", "Территория", "Спарта"

Фото: llcdn.listelist.com

Продюсерский центр "Среда" Александра Цекало продал американскому онлайн-кинотеатру Netflix права на показ шести сериалов, сообщает РБК со ссылкой на агентство RNS.

Продюсер отметил, что речь идет о сериалах "Мажор", "Метод", "Саранча", "Фарца", "Территория", "Спарта". В компании "Среда" изданию уточнили, что сейчас окончательно проданы Netflix первые четыре проекта из списка. По остальным двум ведутся переговоры, добавил представитель компании.

Издание отмечает, что о продаже онлайн-кинотеатру прав на показ "Мажора" стало известно в октябре минувшего года. Тогда же появилась информация, что сериал покажут под названием Silver spoon, но в оригинальной российской версии с субтитрами в странах, где представлен Netflix. Сделку при этом назвали первым случаем покупки Netflix российского контента.

"Могу только сказать, что сериал продан по существующей на международном рынке цене. Такая сделка дает повод гордиться результатами собственного труда и стараться производить качественные сериалы", — произнес осенью минувшего года Цекало.

В январе текущего года он сообщил, что Netflix рассматривает возможность покупки прав на сериалы "Метод", "Саранча" и "Фарца", а сама "Среда" ведет переговоры с компанией Critical Content о съемке американской версии "Мажора".

Цекало отметил, что постоянно связывается с представителями разных компаний в Лос-Анджелесе. По его словам, американские коллеги поражены качеством телепроектов из России, учитывая их стоимость. Life пишет, что на производство одного эпизода в Соединенных Штатах тратят не меньше полутора миллионов долларов, а в России бюджет одной серии не превышает 350 тысяч рублей.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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