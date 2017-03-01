Буквально через месяц все любители рок-н-ролльной музыки будут отмечать значимое для них событие — Всемирный день рока. А пока еще есть время подготовиться к нему. Amic.ru совместно с Нашим Радио подготовил интересную игру, которая проверит, хорошо ли вы знаете исполнителей русского рока, и разовьет внимание.

Чтобы сыграть в игру, вам необходимо запомнить порядок карт, в котором они расположены, и заново открыть картинки попарно. Важно открыть все поле за наименьшее число ходов.