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Совет Европейского союза и Европарламент (ЕП) достигли неформального соглашения об отмене визового режима для Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на распространенное в Брюсселе заявление ЕП.

В документе отмечается, что украинцы смогут ездить в Евросоюз без виз в соответствии с неформальной сделкой, которую достигли представители парламента и совета во вторник, 28 февраля.

В заявлении также сказано, что соглашение должен одобрить комитет ЕП по гражданским свободам и Европарламент в целом, а после этого – Совет ЕС.

Агентство отмечает, что Еврокомиссия 18 декабря 2015 года рекомендовала Совету ЕС в срочном порядке рассмотреть возможность отмены виз для Грузии, Украины и самопровозглашенной республики Косово, опубликовав соответствующие отчеты о выполнении ими необходимых условий.

Однако европейские институты не принимали окончательного решения об отмене виз для данных регионов, поскольку сначала Брюссель должен был утвердить механизм заморозки безвизовых режимов.