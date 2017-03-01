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Совет Европейского союза и Европарламент (ЕП) достигли неформального соглашения об отмене визового режима для Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на распространенное в Брюсселе заявление ЕП.
В документе отмечается, что украинцы смогут ездить в Евросоюз без виз в соответствии с неформальной сделкой, которую достигли представители парламента и совета во вторник, 28 февраля.
В заявлении также сказано, что соглашение должен одобрить комитет ЕП по гражданским свободам и Европарламент в целом, а после этого – Совет ЕС.
Агентство отмечает, что Еврокомиссия 18 декабря 2015 года рекомендовала Совету ЕС в срочном порядке рассмотреть возможность отмены виз для Грузии, Украины и самопровозглашенной республики Косово, опубликовав соответствующие отчеты о выполнении ими необходимых условий.
Однако европейские институты не принимали окончательного решения об отмене виз для данных регионов, поскольку сначала Брюссель должен был утвердить механизм заморозки безвизовых режимов.
Комментарии
Ну за старушенциями из гейропы,тоже уход нужен,ночные горшки мыть!
Простой хохол сможет совсем скоро без визы посещать Европу, а я такой красивый, умный путриот РФ, такой верный и преданный корольку, так любящий "нашего" Трампа и наш Крым, должен, стоя в очереди, униженно просить разрешение?! Даже человек, так искренне любящий свой народ и своего президента и гордящийся тем, что он настоящий патриот, - Иосиф Давидович Кобзон - не может поехать в Италию навестить внучек и подлечиться, а в это самое время какому то Миколе достаточно для этого только купить билет! Это невыносимо!
Шенгенскую визу получить для россиянина проще простого. Особенно греческую, чешскую или испанскую. Пять бумажек собрал, в Нск отвёз и через 7-14 дней все ок