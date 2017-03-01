Редакция портала Amic.ru приносит свои извинения за некорректное отображение сайта утром в среду, 1 марта.

Проблемы связаны с техническим сбоем и неполадками в работе провайдера.

Не исключено, что ситуация может повториться. Надеемся, вскоре все неполадки будут устранены. Благодарим наших читателей за понимание.