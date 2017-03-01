Редакция портала Amic.ru приносит свои извинения за некорректное отображение сайта утром в среду, 1 марта.
Проблемы связаны с техническим сбоем и неполадками в работе провайдера.
Не исключено, что ситуация может повториться. Надеемся, вскоре все неполадки будут устранены. Благодарим наших читателей за понимание.
Комментарии
во времена моей молодости это называлось досатаками.
во времена моей молодости это называлось досатаками.
да кто бы
казя мстит
1.03.2017 10:43 ви
это называется не "досатака", а - "началась весна". ттк косячит.
низабудим, нипростим ©
Ага, и на новый сайт не надо перекидывать, и вот это "ваше сообщение заблокировано" тоже достало.
Опять русские хакеры и Путин виноват,не?
Госдеп подкинул бракованный коммутатор. Это очевидно ж.
А еще меньше шрифт сделайте, а то еще можно прочитать текст.