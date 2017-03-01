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Правила надлежащей аптечной практики лекарственных препаратов для медицинского применения, которые утверждены Минздравом, вступают в силу в России, передает в среду, 1 марта, РИА Новости со ссылкой на соответствующий приказ ведомства.

В нем сказано, что эти правила, которые устанавливают требования к осуществлению розничной торговли, направлены на обеспечение населения качественными, эффективными и безопасными медикаментами.

Объекты розничной торговли должны быть обеспечены информационными системами, которые позволяют выявлять фальсифицированные, контрафактные и недоброкачественные лекарства. Сотрудники должны уметь предоставлять сравнительную информацию по лекарствам и ценам, в том числе по лекарствам нижнего ценового сегмента.

Розничная торговля лекарствами включает продажу, отпуск и фармацевтическое консультирование, сказано в документе. Подчеркивается, что для консультации может быть создана специальная зона, в том числе для ожидания потребителей, где будут установлены или обозначены специальные ограничители, а также организованы сидячие места.