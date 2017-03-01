Фото: timeout.ru
Власти краевой столицы призывают граждан выдвигать свои предложения относительно ремонта дорог на территории барнаульской агломерации.
По словам главы городского комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Антона Шеломенцева, под барнаульской агломерацией подразумевается зона в радиусе 50 километров от регионального центра.
Напомним, в 2017 и 2018 годах в Барнауле будет реализовываться масштабный проект "Безопасные и качественные дороги", в рамках которого запланированы некапиталоемкие работы, то есть ремонт уже существующих объектов улично-дорожной сети.
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Далее, с 2019 года, если будут выполнены все условия программы, будут выполняться работы по строительству и реконструкции дорожных объектов. Эти работы более затратные.
При этом в мэрии Барнаула подчеркивают, что предложения горожан будут учитываться при составлении проекта на 2019 год, а также при возможной корректировке планов на ближайшее время.
Обращаться со своими пожеланиями и замечаниями граждане могут посредством специальной формы на официальном сайте краевой столицы и электронной почты: barnaulskaya.aglomeratsiya@mail.ru.
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Как сообщал портал Amic.ru, в 2017 году на работы по ремонту улично-дорожной сети регионального центра направят весьма существенные средства. Большая их часть приходится на федеральную казну — 637,5 миллионов рублей. Из краевого бюджета выделяется 151 миллион рублей, из муниципального — 80,2 миллиона рублей.
В 2017-2018 годах по программе "Безопасные и качественные дороги" в Барнауле будет отремонтировано 55 транспортных магистралей.
Комментарии
Брать откат хотябы 10%, а не 60.
А где ссылка на "специальную форму на официальном сайте краевой столицы"?
а по очистке дорог от снега и наледи им предложения не нужны?
Serg 1, ваше предложение будет рассмотрено в течение трех месяцев
на территории барнаульской агломерации Антон Шеломенцев наблюдает дороги? Очередной проект для выпуска пара. Даёшь команду Полиции, докладывать по всем ямам на маршруте, на следующий день проверяешь выполненные работы. В таком режиме пока доклад "Дороги в на территории барнаульской агломерации в идеальном состоянии". Закатывать ямы вывести прокурорских работников, один раз отработают, проблема решиться. Все живем в городе и все видим как делают на нас деньги, обычно люди с южным загаром.
1.03.2017 11:28 - гость -
да не напрягайтесь. вопрос был риторический
Предложение: выполняйте свою работу по ремонту дорог и незачем часть своей работы перекладывать на население.