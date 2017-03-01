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Власти краевой столицы призывают граждан выдвигать свои предложения относительно ремонта дорог на территории барнаульской агломерации.

По словам главы городского комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Антона Шеломенцева, под барнаульской агломерацией подразумевается зона в радиусе 50 километров от регионального центра.

Напомним, в 2017 и 2018 годах в Барнауле будет реализовываться масштабный проект "Безопасные и качественные дороги", в рамках которого запланированы некапиталоемкие работы, то есть ремонт уже существующих объектов улично-дорожной сети.

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Далее, с 2019 года, если будут выполнены все условия программы, будут выполняться работы по строительству и реконструкции дорожных объектов. Эти работы более затратные.

При этом в мэрии Барнаула подчеркивают, что предложения горожан будут учитываться при составлении проекта на 2019 год, а также при возможной корректировке планов на ближайшее время.

Обращаться со своими пожеланиями и замечаниями граждане могут посредством специальной формы на официальном сайте краевой столицы и электронной почты: barnaulskaya.aglomeratsiya@mail.ru.

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Как сообщал портал Amic.ru, в 2017 году на работы по ремонту улично-дорожной сети регионального центра направят весьма существенные средства. Большая их часть приходится на федеральную казну — 637,5 миллионов рублей. Из краевого бюджета выделяется 151 миллион рублей, из муниципального — 80,2 миллиона рублей.

В 2017-2018 годах по программе "Безопасные и качественные дороги" в Барнауле будет отремонтировано 55 транспортных магистралей.