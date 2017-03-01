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В российской социальной сети "ВКонтакте" активно распространяется ложное сообщение о грядущем закрытии сайта якобы по распоряжению Германа Клименко, который занимает должность советника президента РФ по вопросам развития интернета. Об этом сообщает "Российская газета".

Издание отмечает, что в тексте утки по неизвестной причине Клименко назван пресс-секретарем "ВКонтакте", хотя в реальности им является Евгений Красников.

"Сегодня пресс-секретарь "ВКонтакте" Герман Клименко по телеканалу Россия 1 сообщил, что с понедельника 06.03.2017 социальной сети "ВКонтакте" не будет. Её полностью удаляют", – приводит газета цитату из сообщения.

Всем, кто хочет сохранить профиль в соцсети, спамеры рекомендуют опубликовать текст данного сообщения на своей стене. Данная мера якобы гарантирует исполнение закона об авторском праве. При этом в тексте указано, что личная информация пользователей, которые проигнорируют сообщение, "разойдется по всему интернету".

Газета подчеркивает, что нередко в социальных сетях непроверенные сообщения распространяются лавинообразно – многие пользователи размещают их на своих страницах, не вникая в содержание.