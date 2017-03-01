Фото: parazitsos.ru
Полиция в Бийском районе вернула жительнице села Новиково украденного шестимесячного поросенка.
Как сообщают в ГУ МВД по Алтайскому краю, злоумышленник похитил 30-килограммовое животное из сарая 57-летней односельчанки.
По данному факту было возбуждено уголовное дело. Участковый уполномоченный сумел установить личность подозреваемого, которым оказался ранее судимый местный житель.
Дома у него был обнаружен украденный поросенок. Его уже вернули законной владелице.
Подозреваемый определен под подписку о невыезде.
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