Фото: parazitsos.ru

Полиция в Бийском районе вернула жительнице села Новиково украденного шестимесячного поросенка.

Как сообщают в ГУ МВД по Алтайскому краю, злоумышленник похитил 30-килограммовое животное из сарая 57-летней односельчанки.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Участковый уполномоченный сумел установить личность подозреваемого, которым оказался ранее судимый местный житель.

Дома у него был обнаружен украденный поросенок. Его уже вернули законной владелице.

Подозреваемый определен под подписку о невыезде.