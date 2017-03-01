Фото: Вячеслав Мельников/Amic.ru

Барнаул в 2016 году впервые за последние пять лет пережил сокращение численности населения, передает "Интерфакс" со ссылкой на данные Росстата.

Отмечается, что за минувший год количество барнаульцев уменьшилось на 2,1 тысячи человек — до 633,5 тысячи горожан.

Ранее портал Amic.ru также сообщал, что отрицательная динамика в Барнауле наблюдалась и в разрезе миграционных процессов. Желающих покинуть краевую столицу в 2016 году оказалось больше, чем приехавших – миграционная убыль населения составила 3781 человек.

Всего в Барнаул приехали 17 660 человек, а покинули краевую столицу 21 441 человек.

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В целом же отрицательная динамика фиксируется и в других крупных муниципалитетах Алтайского края. Так, в Бийске население сократилось на 700 человек — до 203,1 тысячи, а в Рубцовске на тысячу человек – до 145,3 тысячи.

Примечательно, что город-курорт Белокуриха, напротив, показал рост численности населения на 1,3%. Здесь проживают 15,3 тысячи человек.