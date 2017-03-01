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Новости

Барнаул впервые за пять лет пережил сокращение численности населения

, ИА "Амител"
По итогам 2016 года количество жителей краевой столицы уменьшилось на 2,1 тысячи человек

Фото: Вячеслав Мельников/Amic.ru

Барнаул в 2016 году впервые за последние пять лет пережил сокращение численности населения, передает "Интерфакс" со ссылкой на данные Росстата.

Отмечается, что за минувший год количество барнаульцев уменьшилось на 2,1 тысячи человек — до 633,5 тысячи горожан.

Ранее портал Amic.ru также сообщал, что отрицательная динамика в Барнауле наблюдалась и в разрезе миграционных процессов. Желающих покинуть краевую столицу в 2016 году оказалось больше, чем приехавших – миграционная убыль населения составила 3781 человек.

Всего в Барнаул приехали 17 660 человек, а покинули краевую столицу 21 441 человек.

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В целом же отрицательная динамика фиксируется и в других крупных муниципалитетах Алтайского края. Так, в Бийске население сократилось на 700 человек — до 203,1 тысячи, а в Рубцовске на тысячу человек – до 145,3 тысячи.

Примечательно, что город-курорт Белокуриха, напротив, показал рост численности населения на 1,3%. Здесь проживают 15,3 тысячи человек.

 

 

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

1.03.2017 12:07
- гость -

Это потому, что барнаульцы стали так хорошо и богато жить под чутким руководством АБК, что массово переселяются на Мальдивы и в Монте-Карло.

0  0
1.03.2017 12:14
- гость -

То ли еще будет. Прогноз на 2017: уедут 25тыс. приедут 15тыс.

0  0
1.03.2017 12:22
- гость -

Зато Дадин приехал.

0  0
1.03.2017 12:25
- гость -

Не зря Путин обещал разрешить въезд в Россию для 200 тысяч высланных ранее граждан Таджикистана. Так что численность скоро восстановится! И не только в Барнауле.

0  0
1.03.2017 12:27
- гость -

Даже недостроенная лестница не удерживает народ

0  0
1.03.2017 12:29
- гость -

1.03.2017 12:25 - гость - решили родить от таджика? не надо ждать долго , они на динамо торгуют, можете идти прямо сегодня...

0  0
1.03.2017 12:29
- гость -

Вот только Мы избрали нового мэра-сразу все показатели улучьшылись!

0  0
1.03.2017 12:31
- гость -

Это снег виноват. Многие с надеждой ехали в цитадель туризма, но застряли в сугробах.

0  0
1.03.2017 12:34
Для 12:29

Население России за 2016 г. увеличилось на 267 300 человек и на 1 января 2017 г. составило 146,8 млн человек, сообщил в среду Росстат. Миграционный прирост (262 000 человек за 2016 г. против 246 000 человек в 2015 г.) составил 98% от общего прироста населения.

0  0
1.03.2017 12:35
- гость -

1.03.2017 12:31 - гость - в тех самых грязных , так некрасиво описанных ? да кто ж на них смотреть захочет

0  0
1.03.2017 12:38
- гость -

1.03.2017 12:34 Для 12:29

Понятно. европейцы валят к нам.

0  0
1.03.2017 12:49
- гость -

Да, не стать нам миллионником!

0  0
1.03.2017 12:53
12:34

На Михайловском кладбище давно был?

0  0
1.03.2017 13:11
- гость -

Спасибо Александр-Богданычю! Перед ним стоит задача, и он её выполняет - сократить население АК, сократить перемещенную сюда во время ВОВ промышленность и превратить край в безлюдную мекку туризма.

0  0
1.03.2017 13:18
Дядька

Нужно построить ещё два крематория, или три....

0  0
1.03.2017 13:29
- гость -

Лучше три - это даст дополнительные высокооплачиваемые рабочие места, о 25 млн которых говорил гарант.

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