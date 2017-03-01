Фото: Вячеслав Мельников/Amic.ru
Барнаул в 2016 году впервые за последние пять лет пережил сокращение численности населения, передает "Интерфакс" со ссылкой на данные Росстата.
Отмечается, что за минувший год количество барнаульцев уменьшилось на 2,1 тысячи человек — до 633,5 тысячи горожан.
Ранее портал Amic.ru также сообщал, что отрицательная динамика в Барнауле наблюдалась и в разрезе миграционных процессов. Желающих покинуть краевую столицу в 2016 году оказалось больше, чем приехавших – миграционная убыль населения составила 3781 человек.
Всего в Барнаул приехали 17 660 человек, а покинули краевую столицу 21 441 человек.
Читайте также: Алтайский край оказался в лидерах по миграционной убыли населения в Сибири
В целом же отрицательная динамика фиксируется и в других крупных муниципалитетах Алтайского края. Так, в Бийске население сократилось на 700 человек — до 203,1 тысячи, а в Рубцовске на тысячу человек – до 145,3 тысячи.
Примечательно, что город-курорт Белокуриха, напротив, показал рост численности населения на 1,3%. Здесь проживают 15,3 тысячи человек.
Комментарии
Это потому, что барнаульцы стали так хорошо и богато жить под чутким руководством АБК, что массово переселяются на Мальдивы и в Монте-Карло.
То ли еще будет. Прогноз на 2017: уедут 25тыс. приедут 15тыс.
Зато Дадин приехал.
Не зря Путин обещал разрешить въезд в Россию для 200 тысяч высланных ранее граждан Таджикистана. Так что численность скоро восстановится! И не только в Барнауле.
Даже недостроенная лестница не удерживает народ
1.03.2017 12:25 - гость - решили родить от таджика? не надо ждать долго , они на динамо торгуют, можете идти прямо сегодня...
Вот только Мы избрали нового мэра-сразу все показатели улучьшылись!
Это снег виноват. Многие с надеждой ехали в цитадель туризма, но застряли в сугробах.
Население России за 2016 г. увеличилось на 267 300 человек и на 1 января 2017 г. составило 146,8 млн человек, сообщил в среду Росстат. Миграционный прирост (262 000 человек за 2016 г. против 246 000 человек в 2015 г.) составил 98% от общего прироста населения.
1.03.2017 12:31 - гость - в тех самых грязных , так некрасиво описанных ? да кто ж на них смотреть захочет
1.03.2017 12:34 Для 12:29
Понятно. европейцы валят к нам.
Да, не стать нам миллионником!
На Михайловском кладбище давно был?
Спасибо Александр-Богданычю! Перед ним стоит задача, и он её выполняет - сократить население АК, сократить перемещенную сюда во время ВОВ промышленность и превратить край в безлюдную мекку туризма.
Нужно построить ещё два крематория, или три....
Лучше три - это даст дополнительные высокооплачиваемые рабочие места, о 25 млн которых говорил гарант.