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Новости

Российские банки смогут распознавать клиентов по лицу и голосу – СМИ

, ИА "Амител"
Данную систему распознавания уже начали внедрять в Москве

Фото: bfmsamara.ru

Федеральные и региональные банки РФ смогут идентифицировать клиентов по визуальным и речевым признакам, распознавая характерные черты лица и тембр голоса. В Центробанке отмечают, что данной системой уже несколько лет пользуются на Западе, передает портал "Актуальные новости".

"Вести" отмечают, что такую систему уже начали внедрять в московских банках. Данные меры призваны сократить случаи мошенничества на улицах, когда мошенники похищают данные пластиковых карт. Благодаря технологии идентификации банкоматы просто не будут выдавать деньги, если не узнают клиента банка.

Специалисты уточняют, что удаление CVC-кода с карточки не может защитить человека от мошенников. Выходом из такой ситуации является голосовая идентификация, когда банк будет давать доступ к карточке по тембру голоса клиента. При этом нет необходимости называть паспортные данные или кодовое слово, достаточно просто задать вопрос оператору.

Портал добавляет, что в случае, если человек охрип или простыл, распознавание по лицу будет дублировать общее сканирование. 

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

1.03.2017 12:16
- гость -

а если на диктофон голос запишут?

0  0
1.03.2017 12:26
- гость -

гость - 12:16 И маску слепят по гипсовому отпечатку

0  0
1.03.2017 12:28
- гость -

Послал доченьку в магазин за хлебцем?

0  0
1.03.2017 12:33
Дядька

Подошёл к банкомату, с будуна, а тебя и послали за укропом.))))

0  0
1.03.2017 12:34
- гость -

Кстати, что такое сканирование? Это тот же рентген, а это надо народишку просвечиваться?

0  0
1.03.2017 12:39
Ru.бaнoк

Ту комраду дядьке,есть хороший выход,к банкомату всегда подходить в аналогичном состоянии!

0  0
1.03.2017 12:47
- гость -

так а в фильмах показывают, что на каких-то аппаратиках твоим голосом могут говорить

0  0
1.03.2017 12:49
Дядька

Не получается, ибо с нашей зарплатой бодун только на Новый год, 23 февраля и пПервое мая. У вас чаще? Поздравляю.

0  0
1.03.2017 13:05
- гость -

Дядька, стыдно про рубанка не знать. Он крупнейший крымский латифундист и по совместительству стекольщик с австралийским уклоном

0  0
1.03.2017 13:08
Дядька

Ну... я типа, знаю, но это не означает моё расположение.

0  0
1.03.2017 13:10
- гость -

Значит у него бодун почаще, если не постоянно

0  0
1.03.2017 13:11
Дядька

))))

0  0
1.03.2017 13:18
Банковский ЛОХ

Тотальный контроль наступаэ! Под видом заботы о клиентах

0  0
1.03.2017 13:28
Дядька

Чип вам всем в бошки!

0  0
1.03.2017 13:38
гость

Они по документам-то толком идентифицировать не могут... У знакомой недавно в сбере сняли со счета деньги под видом судебных приставов(хотя у нее арестов не накладывалось и долгов не было). А приставы, как оказалось и не в курсе.

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