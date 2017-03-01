Фото: bfmsamara.ru
Федеральные и региональные банки РФ смогут идентифицировать клиентов по визуальным и речевым признакам, распознавая характерные черты лица и тембр голоса. В Центробанке отмечают, что данной системой уже несколько лет пользуются на Западе, передает портал "Актуальные новости".
"Вести" отмечают, что такую систему уже начали внедрять в московских банках. Данные меры призваны сократить случаи мошенничества на улицах, когда мошенники похищают данные пластиковых карт. Благодаря технологии идентификации банкоматы просто не будут выдавать деньги, если не узнают клиента банка.
Специалисты уточняют, что удаление CVC-кода с карточки не может защитить человека от мошенников. Выходом из такой ситуации является голосовая идентификация, когда банк будет давать доступ к карточке по тембру голоса клиента. При этом нет необходимости называть паспортные данные или кодовое слово, достаточно просто задать вопрос оператору.
Портал добавляет, что в случае, если человек охрип или простыл, распознавание по лицу будет дублировать общее сканирование.
Комментарии
а если на диктофон голос запишут?
гость - 12:16 И маску слепят по гипсовому отпечатку
Послал доченьку в магазин за хлебцем?
Подошёл к банкомату, с будуна, а тебя и послали за укропом.))))
Кстати, что такое сканирование? Это тот же рентген, а это надо народишку просвечиваться?
Ту комраду дядьке,есть хороший выход,к банкомату всегда подходить в аналогичном состоянии!
так а в фильмах показывают, что на каких-то аппаратиках твоим голосом могут говорить
Не получается, ибо с нашей зарплатой бодун только на Новый год, 23 февраля и пПервое мая. У вас чаще? Поздравляю.
Дядька, стыдно про рубанка не знать. Он крупнейший крымский латифундист и по совместительству стекольщик с австралийским уклоном
Ну... я типа, знаю, но это не означает моё расположение.
Значит у него бодун почаще, если не постоянно
))))
Тотальный контроль наступаэ! Под видом заботы о клиентах
Чип вам всем в бошки!
Они по документам-то толком идентифицировать не могут... У знакомой недавно в сбере сняли со счета деньги под видом судебных приставов(хотя у нее арестов не накладывалось и долгов не было). А приставы, как оказалось и не в курсе.