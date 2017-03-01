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Федеральные и региональные банки РФ смогут идентифицировать клиентов по визуальным и речевым признакам, распознавая характерные черты лица и тембр голоса. В Центробанке отмечают, что данной системой уже несколько лет пользуются на Западе, передает портал "Актуальные новости".

"Вести" отмечают, что такую систему уже начали внедрять в московских банках. Данные меры призваны сократить случаи мошенничества на улицах, когда мошенники похищают данные пластиковых карт. Благодаря технологии идентификации банкоматы просто не будут выдавать деньги, если не узнают клиента банка.

Специалисты уточняют, что удаление CVC-кода с карточки не может защитить человека от мошенников. Выходом из такой ситуации является голосовая идентификация, когда банк будет давать доступ к карточке по тембру голоса клиента. При этом нет необходимости называть паспортные данные или кодовое слово, достаточно просто задать вопрос оператору.

Портал добавляет, что в случае, если человек охрип или простыл, распознавание по лицу будет дублировать общее сканирование.