Фото: vk.com/la_altay

Волонтеры в Алтайском крае разыскивают 47-летнего жителя Белокурихи, который пропал в конце февраля этого года.

Как отмечается в сообществе поискового отряда "Лиза Алерт", местонахождение Юрия Анатольевича Кудинова 1969 года рождения неизвестно с 24 февраля.

Приметы пропавшего: рост 180 сантиметров, среднего телосложения, волосы черные с проседью, глаза карие, носит очки.

Был одет в черную вязаную шапку, черный пуховик, черные штаны и черные ботинки.

Из особых примет указывается, что на правом ухе у мужчины имеется шрам.