Фото: vk.com/la_altay
Волонтеры в Алтайском крае разыскивают 47-летнего жителя Белокурихи, который пропал в конце февраля этого года.
Как отмечается в сообществе поискового отряда "Лиза Алерт", местонахождение Юрия Анатольевича Кудинова 1969 года рождения неизвестно с 24 февраля.
Приметы пропавшего: рост 180 сантиметров, среднего телосложения, волосы черные с проседью, глаза карие, носит очки.
Был одет в черную вязаную шапку, черный пуховик, черные штаны и черные ботинки.
Из особых примет указывается, что на правом ухе у мужчины имеется шрам.
Комментарии
А где МЧС с вертолетами? Или этот рылом не вышел, чтоб его искать?