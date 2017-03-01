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Власти ДНР и ЛНР перевели под внешнее управление украинские предприятия, которые находятся на территории самопровозглашенных республик. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в совете министров ДНР.

По его словам, внешнее государственное управление на предприятиях в ДНР с украинской юрисдикцией вводится с 00:00 среды, 1 марта.

В ЛНР также подтвердили данные о переводе предприятий под внешнее управление. Источник агентства отметил, что после введения внешнего администратора от государства ЛНР налоги начнут поступать в бюджет республики.

"Лента.ру" отмечает, что накануне руководители самопровозглашенных республик Александр Захарченко и Игорь Плотницкий выступили с ультиматумом, потребовав до 00:00 часов 1 марта текущего года снять блокаду с путей в республике. Иначе они пообещали ввести внешнее управление на всех предприятиях украинской юрисдикции, а также перестать поставлять уголь в страну.

Кроме этого, Захарченко заявил, что будет создан штаб для решения всех вопросов, которые будут связаны с процессом перевода. Он объяснил это необходимостью вновь запустить работу на предприятиях, остановленных из-за устроенной украинскими радикалами блокады.