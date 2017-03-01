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Новости

Власти ДНР и ЛНР ввели внешнее управление на украинских предприятиях

, ИА "Амител"
Ранее власти самопровозглашенных республик поставили ультиматум, требуя снять блокаду с путей

Фото: informator.news

Власти ДНР и ЛНР перевели под внешнее управление украинские предприятия, которые находятся на территории самопровозглашенных республик. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в совете министров ДНР.

По его словам, внешнее государственное управление на предприятиях в ДНР с украинской юрисдикцией вводится с 00:00 среды, 1 марта.

В ЛНР также подтвердили данные о переводе предприятий под внешнее управление. Источник агентства отметил, что после введения внешнего администратора от государства ЛНР налоги начнут поступать в бюджет республики.

"Лента.ру" отмечает, что накануне руководители самопровозглашенных республик Александр Захарченко и Игорь Плотницкий выступили с ультиматумом, потребовав до 00:00 часов 1 марта текущего года снять блокаду с путей в республике. Иначе они пообещали ввести внешнее управление на всех предприятиях украинской юрисдикции, а также перестать поставлять уголь в страну.

Кроме этого, Захарченко заявил, что будет создан штаб для решения всех вопросов, которые будут связаны с процессом перевода. Он объяснил это необходимостью вновь запустить работу на предприятиях, остановленных из-за устроенной украинскими радикалами блокады.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

1.03.2017 12:35
Ru.бaнок

Второе предупреждение,после признания паспортов ЛНДР,далее-национализация активов этнического Укра по фамилии Ахметов!

0  0
1.03.2017 12:43
Дядька

Всё это как то противненько... с 14-г терпели значит, а тут проснулись?.... Однако феееее....(((((

0  0
1.03.2017 12:52
- гость -

Дядька,а сам то хоть в Донецке был,не?

0  0
1.03.2017 12:56
- гость -

Захарченко далеко не дурак, зачистил всех конкурентов а теперь сам эту корову доить будет. ну как Кадыров один со всей чечни имеет.

0  0
1.03.2017 12:56
- гость -

"Захарченко отжал предприятия Фирташа и Ахметова" - правильный заголовок.

0  0
1.03.2017 13:01
Дядька

- гость - 1 марта 2017 г. 12:52 _____________________________

Был, во времена СССР, а ты к чему, гость? Дядька уже старый, а вот сам то как? Или на диване пукать? Ты уж (извини не могу на вы) обосновывай течения извивов мозга, или лишь бы Дядьку задеть? К чему написал малыш?

0  0
1.03.2017 13:01
Миротрворeц

Захарченко-не Ходор,он работает на русских,а не нацию,пишущих на идише иле иврите!

0  0
1.03.2017 13:01
Deckman

фуганок, ты почему еще не в ЛДНР? Из окопа-то тявкать сюда неудобно, ага?

0  0
1.03.2017 13:05
медведь-шатун

У Захарченко шмоток ваобче нет, почеиу Он везде в форме, или в солдатиков не наигрался, или с внутренним миром проблемы....

0  0
1.03.2017 13:08
- гость -

до 00:00 часов 1 марта текущего года снять блокаду с путей в республике

Не сняли? Значит нацисты сильней официальной власти. Ну или власть тоже нацистская

0  0
1.03.2017 13:11
- гость -

Deckman 1 марта 2017 г. 13:01 У него же там его жена - биатлонистка. Ему то зачем?

0  0
1.03.2017 13:37
Deckman

- гость - 1 марта 2017 г. 13:11

Интересно, когда к нему домой жена приедет 200-тым рейсом, он поедет туда мстить?

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