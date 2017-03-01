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Власти ДНР и ЛНР перевели под внешнее управление украинские предприятия, которые находятся на территории самопровозглашенных республик. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в совете министров ДНР.
По его словам, внешнее государственное управление на предприятиях в ДНР с украинской юрисдикцией вводится с 00:00 среды, 1 марта.
В ЛНР также подтвердили данные о переводе предприятий под внешнее управление. Источник агентства отметил, что после введения внешнего администратора от государства ЛНР налоги начнут поступать в бюджет республики.
"Лента.ру" отмечает, что накануне руководители самопровозглашенных республик Александр Захарченко и Игорь Плотницкий выступили с ультиматумом, потребовав до 00:00 часов 1 марта текущего года снять блокаду с путей в республике. Иначе они пообещали ввести внешнее управление на всех предприятиях украинской юрисдикции, а также перестать поставлять уголь в страну.
Кроме этого, Захарченко заявил, что будет создан штаб для решения всех вопросов, которые будут связаны с процессом перевода. Он объяснил это необходимостью вновь запустить работу на предприятиях, остановленных из-за устроенной украинскими радикалами блокады.
Комментарии
Второе предупреждение,после признания паспортов ЛНДР,далее-национализация активов этнического Укра по фамилии Ахметов!
Всё это как то противненько... с 14-г терпели значит, а тут проснулись?.... Однако феееее....(((((
Дядька,а сам то хоть в Донецке был,не?
Захарченко далеко не дурак, зачистил всех конкурентов а теперь сам эту корову доить будет. ну как Кадыров один со всей чечни имеет.
"Захарченко отжал предприятия Фирташа и Ахметова" - правильный заголовок.
- гость - 1 марта 2017 г. 12:52 _____________________________
Был, во времена СССР, а ты к чему, гость? Дядька уже старый, а вот сам то как? Или на диване пукать? Ты уж (извини не могу на вы) обосновывай течения извивов мозга, или лишь бы Дядьку задеть? К чему написал малыш?
Захарченко-не Ходор,он работает на русских,а не нацию,пишущих на идише иле иврите!
фуганок, ты почему еще не в ЛДНР? Из окопа-то тявкать сюда неудобно, ага?
У Захарченко шмоток ваобче нет, почеиу Он везде в форме, или в солдатиков не наигрался, или с внутренним миром проблемы....
до 00:00 часов 1 марта текущего года снять блокаду с путей в республике
Не сняли? Значит нацисты сильней официальной власти. Ну или власть тоже нацистская
Deckman 1 марта 2017 г. 13:01 У него же там его жена - биатлонистка. Ему то зачем?
- гость - 1 марта 2017 г. 13:11
Интересно, когда к нему домой жена приедет 200-тым рейсом, он поедет туда мстить?