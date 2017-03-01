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Барнаульские полицейские задержали молодого человека, которого подозревают в краже планшетного компьютера. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по столице Алтайского края.
Уточняется, что 28-летняя жительница города сообщила о преступлении в дежурную часть 24 февраля. Она рассказала правоохранителям, что познакомилась с молодым человеком в соцсети и пригласила его в гости. Во время распития спиртного между новыми знакомыми произошел конфликт, после чего молодой человек ушел. Некоторое время спустя женщина обнаружила пропажу планшета. Новый знакомый на телефонные звонки не отвечал.
В ходе работы по данному заявлению полицейские смогли установить личность и местонахождение злоумышленника, которым оказался 24-летний барнаулец. В ходе обыска в его квартире был найден и изъят похищенный гаджет.
По факту кражи стражи правопорядка возбудили дело. В данный момент подозреваемый заключен под стражу.
Комментарии
потрахаться захотела вот и ПОИМЕЛИ.
Не заплатила за услуги?
Нет, наверно страшная не встал...
мельчают барнаульцы
Предложила ему советскую электробритву, но он отказался.
Прое....ла планшет в полном смысле слова. А согласилась бы ещё на минет, глядишь и всё в сохранности осталось бы.