С инициативой о переносе 23 февраля выступил депутат Иван Сухарев. Он предложил праздновать его 29 августа – в этот день в дореволюционной России отмечали День памяти русского воинства.

Также Сухарев отметил, что "нынешний праздник (День защитника Отечества) достался нам в наследство от наркомвоенмора Льва Троцкого и не является русским национальным праздником", пишет newsrussia.today.

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