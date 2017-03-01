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Новости

Опрос Amic.ru: нужно ли переносить День защитника Отечества?

, ИА "Амител"
А как вы относитесь к инициативе об изменении даты Дня защитника Отечества?

С инициативой о переносе 23 февраля выступил депутат Иван Сухарев. Он предложил праздновать его 29 августа – в этот день в дореволюционной России отмечали День памяти русского воинства.

Также Сухарев отметил, что "нынешний праздник (День защитника Отечества) достался нам в наследство от наркомвоенмора Льва Троцкого и не является русским национальным праздником", пишет newsrussia.today.

Читайте также: Зачем в Госдуме хотят перенести День защитника Отечества?

А как читатели Amic.ru относятся к такому решению? Принимайте участие в нашем опросе.

 

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Комментарии

1.03.2017 15:18
- гость -

если хотим не народного примирения и согласия а реванша булкохрустов - то конечно да

0  0
1.03.2017 15:23
- гость -

Конечно нужно, на 5 апреля. Когда Путин создал Нацгвардию для защиты!

0  0
1.03.2017 15:27
гость

категорически против!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

0  0
1.03.2017 15:27
- гость -

И 9 Мая перенести, он тоже от "кровавого совка" достался! Можно новый изобрести, например день первой победы в Пальмире и медаль такую выпустить для награждения музыкантов.

0  0
1.03.2017 15:29
- гость -

А можно и на 12 августа, когда героически отбили нашествие полчищь злобных грузинов на их территории.

0  0
1.03.2017 15:30
- гость -

Разрешить перенос для инициаторов- жириковцев. И членов их семей.

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