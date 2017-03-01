С инициативой о переносе 23 февраля выступил депутат Иван Сухарев. Он предложил праздновать его 29 августа – в этот день в дореволюционной России отмечали День памяти русского воинства.
Также Сухарев отметил, что "нынешний праздник (День защитника Отечества) достался нам в наследство от наркомвоенмора Льва Троцкого и не является русским национальным праздником", пишет newsrussia.today.
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Комментарии
если хотим не народного примирения и согласия а реванша булкохрустов - то конечно да
Конечно нужно, на 5 апреля. Когда Путин создал Нацгвардию для защиты!
категорически против!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
И 9 Мая перенести, он тоже от "кровавого совка" достался! Можно новый изобрести, например день первой победы в Пальмире и медаль такую выпустить для награждения музыкантов.
А можно и на 12 августа, когда героически отбили нашествие полчищь злобных грузинов на их территории.
Разрешить перенос для инициаторов- жириковцев. И членов их семей.