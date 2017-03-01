Фото: ok.ru/tvkatun24
Судебный процесс над бывшим заместителем губернатора Алтайского края Юрием Денисовым, которого обвиняют в особо крупном взяточничестве, судя по всему, переходит в закрытый от прессы режим.
Напомним, на днях в Железнодорожном районном суде Барнаула, где рассматривается уголовное дело, было постановлено запретить видео- и фотосъемку, а также аудиозапись с заседаний. Однако за журналистами оставили право присутствовать на заседании.
При этом адвокаты Юрия Денисова и его супруги Татьяны Денисовой настаивали на полном закрытии процесса от присутствия представителей СМИ.
В среду, 1 марта, суд согласился с доводами защитников Денисовых, и журналистов вывели из зала суда.
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Так на своей странице в Facebook описывает развитие сегодняшних событий в суде журналист Василий Морозов: "Адвокат Денисова попросил вообще проводить заседание без прессы и общественности. Мол, "из-за публикаций в СМИ информации о показаниях". Судья согласилась, и всех вывели. В общем, перевели в закрытый режим суд над Денисовым, получается. Мда. Вот вам".
Официальных комментариев от представителей аппарата судьи Надежды Первухиной, в производстве которой находится дело Денисовых, на момент публикации получить не удалось.
Между тем напомним, что бывшего вице-губернатора Алтайского края Юрия Денисова обвиняют в получении взяток, в том числе в особо крупном размере, сопряженном с вымогательством.
Сумма средств, полученных преступным путем, по версии следствия, составляет около 2,5 миллионов рублей. Супруге экс-чиновника Татьяне Денисовой инкриминируют посредничество при получении преступных денег.
Рассмотрение уголовного дела Денисовых началось в Железнодорожном районном суде Барнаула в самом конце января этого года.
Комментарии
Всё, назвал таки хозяина, которому деньги заносил. Сейчас торги пойдут либо на закрытие дела, либо на условное.
Правильно, вдруг ляпнет про дружбанов.
Т.е. процесс приближается к логическому концу с приговором "Понять... Простить" ?
Вот почему у Фемиды глаза закрыты...
уже жду скорейшего назначения тов. Денисова в руководство какого-нибудь стратегического предприятия, желательно высокодоходного
Всё правильно сделали,зачем его опыт на всю страну распростронять?
Всё свелось к логическому концу, 1,5 года которые пойдут в зачёт уже отбытых - да здравствует наш суд....., на свободу с чистой совестью.....
Может хотят пристрелить без свидетелей за попытку к бегству?
Кто ж его пристрелит, он жеж будущий рулевой.
мусарка горит жора поет)))