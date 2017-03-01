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Судебный процесс над бывшим заместителем губернатора Алтайского края Юрием Денисовым, которого обвиняют в особо крупном взяточничестве, судя по всему, переходит в закрытый от прессы режим.

Напомним, на днях в Железнодорожном районном суде Барнаула, где рассматривается уголовное дело, было постановлено запретить видео- и фотосъемку, а также аудиозапись с заседаний. Однако за журналистами оставили право присутствовать на заседании.

При этом адвокаты Юрия Денисова и его супруги Татьяны Денисовой настаивали на полном закрытии процесса от присутствия представителей СМИ.

В среду, 1 марта, суд согласился с доводами защитников Денисовых, и журналистов вывели из зала суда.

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Так на своей странице в Facebook описывает развитие сегодняшних событий в суде журналист Василий Морозов: "Адвокат Денисова попросил вообще проводить заседание без прессы и общественности. Мол, "из-за публикаций в СМИ информации о показаниях". Судья согласилась, и всех вывели. В общем, перевели в закрытый режим суд над Денисовым, получается. Мда. Вот вам".

Официальных комментариев от представителей аппарата судьи Надежды Первухиной, в производстве которой находится дело Денисовых, на момент публикации получить не удалось.

Между тем напомним, что бывшего вице-губернатора Алтайского края Юрия Денисова обвиняют в получении взяток, в том числе в особо крупном размере, сопряженном с вымогательством.

Сумма средств, полученных преступным путем, по версии следствия, составляет около 2,5 миллионов рублей. Супруге экс-чиновника Татьяне Денисовой инкриминируют посредничество при получении преступных денег.

Рассмотрение уголовного дела Денисовых началось в Железнодорожном районном суде Барнаула в самом конце января этого года.