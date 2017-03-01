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Американский президент Дональд Трамп считает, что Соединенные Штаты должны найти в мире новых друзей и наладить сотрудничество с разными странами в тех сферах, где совпадают их интересы, пишет "Интерфакс".

"Америка намерена найти новых друзей и создать новые партнерства там, где интересы совпадают", – цитирует агентство заявление главы США во время выступления перед двумя палатами американского конгресса.

Согласно тезисам выступления республиканца, Штаты должны сотрудничать с союзниками по всему миру для того, чтобы уничтожить ИГИЛ (террористическая группировка, запрещена в РФ). Трамп отметил, что поручил Минобороны разработать план разрушения и ликвидации террористов, назвав боевиков "необузданными дикарями, которые режут мусульман, христиан, мужчин, женщин и детей всех конфессий и верований".

В тезисах главы США подчеркивается, что Америка будет работать с союзниками, в том числе и в мусульманском мире, с целью повергнуть "подлого врага нашей планеты".

"Мы хотим мира, везде, где мир может быть сформирован. Сегодня Америка стала дружить с бывшими врагами. Некоторые из наших ближайших союзников десятилетия назад воевали на противоположной стороне в мировых войнах. Этот исторический урок должен дать нам веру в возможность улучшить мир", – приводит агентство выдержки из текста выступления президента Соединенных Штатов.

Трамп подчеркнул, что США собираются "искать новых друзей и наладить новые партнерские отношения в тех областях, где интересы пересекаются".

"Мы хотим гармонии и стабильности, а не войны и конфликта", – отметил Трамп.

Также республиканец отметил, что "Америка вновь готова вести за собой других", подчеркнув, что его работа заключается в представлении Соединенных Штатов и он уважает право других государств выбирать свой путь, добавляет РИА Новости. По словам Трампа, "независимые страны — лучший способ для выражения мнения людей".