Фото: vk.com/barneos22

Возгорание в подвале пятиэтажного дома произошло днем в среду, 1 марта, в Барнауле.

Как сообщили порталу Amic.ru в ГУ МЧС по Алтайскому краю, данные о пожаре в доме по адресу Георгия Исакова, 139 поступили в 11:49. Ликвидировать возгорание удалось в 12:54. По имеющейся информации, в подвале горели так называемые сарайки.

Из подъезда, под которым произошел пожар, эвакуировали 40 человек, включая пятерых детей.

"На оперативное событие выезжало десять единиц техники. Площадь пожара составила около 30 квадратных метров. Предварительная причина — неосторожное обращение с огнем", – отметили в экстренном ведомстве.

Инцидент, к счастью, обошелся без пострадавших.