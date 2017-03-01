Фото: vk.com/barneos22
Возгорание в подвале пятиэтажного дома произошло днем в среду, 1 марта, в Барнауле.
Как сообщили порталу Amic.ru в ГУ МЧС по Алтайскому краю, данные о пожаре в доме по адресу Георгия Исакова, 139 поступили в 11:49. Ликвидировать возгорание удалось в 12:54. По имеющейся информации, в подвале горели так называемые сарайки.
Из подъезда, под которым произошел пожар, эвакуировали 40 человек, включая пятерых детей.
"На оперативное событие выезжало десять единиц техники. Площадь пожара составила около 30 квадратных метров. Предварительная причина — неосторожное обращение с огнем", – отметили в экстренном ведомстве.
Инцидент, к счастью, обошелся без пострадавших.
Комментарии
Это Хрущёвское зло нужно стереть с лица Земли.Задолбали уже эти убогие строения!
Адрес!
Эти хрущевки еще ваши "элитки" переживут.
живу в хрущевке панельной, мне нравится)
Только фотки умееш смотреть?
- гость - 1 марта 2017 г. 13:47 живу в хрущевке панельной, мне нравится) ==================== Правда нравится? Хрущевка еще ладно, когда кирпичная, она тёплая, но какое удовольствие жить в панельной хрущевке? Лифта нет, планировка странная.
Самое поразительное, что люди живут в говне, но еще и усираются говоря, что живут хорошо) хрущ - не квартира, хрущ - конура. естественно, если в лучшем жилье не жили, тогда хрущ - предел мечтаний
Правда нравится? Хрущевка еще ладно, когда кирпичная, она тёплая, но какое удовольствие жить в панельной хрущевке? Лифта нет, планировка странная. --- раньше жил в центре (с родственниками), высокие потолки, старый фонд выбрал панельную, когда понял, что в кирпичных при тех же равных условиях площадь меньше в Барнауле вообще хорошо топят (жил в других городах, бывало, мерз зимой), одна батарея в квартире перекрыта, тепло лифт и мусоропровод мне не нужен, этаж 4. планировка - комнаты раздельные, туалет тоже раздельный. 47кв. м, балкон. мне достаточно. окна на разные стороны выходят, летом не жарко, с одной стороны дома высокие березы
хрущ - не квартира, хрущ - конура. естественно, если в лучшем жилье не жили, тогда хрущ - предел мечтаний
То ли дело коровник, обшитый сайдингом, где на 3 этаже слышно, как на 14 салат едят.
- гость - 1 марта 2017 г. 14:12 Самое поразительное, что люди живут в говне, но еще и усираются говоря, что живут хорошо) хрущ - не квартира, хрущ - конура. естественно, если в лучшем жилье не жили, тогда хрущ - предел мечтаний =============== Вот ты странный человек. Не всем достаётся богатое наследство, многие с нуля начинают, своим трудом зарабатывая на жилье. И при таких условиях покупают для начала то, что попроще, подешевле.
если в лучшем жилье не жили
ну у тебя дом тоже не элитка))
естественно, если в лучшем жилье не жили, тогда хрущ - предел мечтаний --- я не мечтаю, я просто живу в хруще. конечно я бы хотел жить в элитном доме, но и хрущевка меня тоже устраивает. я конечно слышу соседей, но они мне не мешают
"Хрущевка еще ладно, когда кирпичная, она тёплая, но какое удовольствие жить в панельной хрущевке? Лифта нет, планировка странная."
Чо, уже на 5-ый этаж не можете себя ногами донести? Насчет тепла в панельке, этой зимой минимум было +25 в квартире и это с постоянно открытым окном
я в Борзе-2(она же Барнаул) жил в панельке, у нас под ковром был лед! очевидно, военные строители так строили. а подобный дом в Монголии (120 площадка) когда дул ветер, качался как при землетрясении. может в таких домах и холодно...
- гость - 1 марта 2017 г. 15:09
Чо, уже на 5-ый этаж не можете себя ногами донести? Насчет тепла в панельке, этой зимой минимум было +25 в квартире и это с постоянно открытым окном ================ А ты не в курсе, что у некоторых есть маленькие дети, которые передвигаются только в коляске? И эту коляску обычно катит женщина, которой не улыбается тащить на себе коляску и ребенка в ней с первого этажа на пятый и обратно. Или ты только о себе привык думать?