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40 человек эвакуировали из барнаульской пятиэтажки, где загорелся подвал

, ИА "Амител", Александр Шелягин
Инцидент произошел в доме по улице Георгия Исакова, 139

Фото: vk.com/barneos22

Возгорание в подвале пятиэтажного дома произошло днем в среду, 1 марта, в Барнауле.

Как сообщили порталу Amic.ru в ГУ МЧС по Алтайскому краю, данные о пожаре в доме по адресу Георгия Исакова, 139 поступили в 11:49. Ликвидировать возгорание удалось в 12:54. По имеющейся информации, в подвале горели так называемые сарайки.

Из подъезда, под которым произошел пожар, эвакуировали 40 человек, включая пятерых детей.

"На оперативное событие выезжало десять единиц техники. Площадь пожара составила около 30 квадратных метров. Предварительная причина — неосторожное обращение с огнем", – отметили в экстренном ведомстве.

Инцидент, к счастью, обошелся без пострадавших.

 

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

1.03.2017 13:32
- гость -

Это Хрущёвское зло нужно стереть с лица Земли.Задолбали уже эти убогие строения!

0  0
1.03.2017 13:36
- гость -

Адрес!

0  0
1.03.2017 13:37
- гость -

Эти хрущевки еще ваши "элитки" переживут.

0  0
1.03.2017 13:47
- гость -

живу в хрущевке панельной, мне нравится)

0  0
1.03.2017 13:47
13:36

Только фотки умееш смотреть?

0  0
1.03.2017 14:06
- гость -

- гость - 1 марта 2017 г. 13:47 живу в хрущевке панельной, мне нравится) ==================== Правда нравится? Хрущевка еще ладно, когда кирпичная, она тёплая, но какое удовольствие жить в панельной хрущевке? Лифта нет, планировка странная.

0  0
1.03.2017 14:12
- гость -

Самое поразительное, что люди живут в говне, но еще и усираются говоря, что живут хорошо) хрущ - не квартира, хрущ - конура. естественно, если в лучшем жилье не жили, тогда хрущ - предел мечтаний

0  0
1.03.2017 14:12
- гость -

Правда нравится? Хрущевка еще ладно, когда кирпичная, она тёплая, но какое удовольствие жить в панельной хрущевке? Лифта нет, планировка странная. --- раньше жил в центре (с родственниками), высокие потолки, старый фонд выбрал панельную, когда понял, что в кирпичных при тех же равных условиях площадь меньше в Барнауле вообще хорошо топят (жил в других городах, бывало, мерз зимой), одна батарея в квартире перекрыта, тепло лифт и мусоропровод мне не нужен, этаж 4. планировка - комнаты раздельные, туалет тоже раздельный. 47кв. м, балкон. мне достаточно. окна на разные стороны выходят, летом не жарко, с одной стороны дома высокие березы

0  0
1.03.2017 14:13
- гость -

хрущ - не квартира, хрущ - конура. естественно, если в лучшем жилье не жили, тогда хрущ - предел мечтаний

То ли дело коровник, обшитый сайдингом, где на 3 этаже слышно, как на 14 салат едят.

0  0
1.03.2017 14:14
- гость -

- гость - 1 марта 2017 г. 14:12 Самое поразительное, что люди живут в говне, но еще и усираются говоря, что живут хорошо) хрущ - не квартира, хрущ - конура. естественно, если в лучшем жилье не жили, тогда хрущ - предел мечтаний =============== Вот ты странный человек. Не всем достаётся богатое наследство, многие с нуля начинают, своим трудом зарабатывая на жилье. И при таких условиях покупают для начала то, что попроще, подешевле.

0  0
1.03.2017 14:19
Serg 1

если в лучшем жилье не жили

ну у тебя дом тоже не элитка))

0  0
1.03.2017 14:31
- гость -

естественно, если в лучшем жилье не жили, тогда хрущ - предел мечтаний --- я не мечтаю, я просто живу в хруще. конечно я бы хотел жить в элитном доме, но и хрущевка меня тоже устраивает. я конечно слышу соседей, но они мне не мешают

0  0
1.03.2017 15:09
- гость -

"Хрущевка еще ладно, когда кирпичная, она тёплая, но какое удовольствие жить в панельной хрущевке? Лифта нет, планировка странная."

Чо, уже на 5-ый этаж не можете себя ногами донести? Насчет тепла в панельке, этой зимой минимум было +25 в квартире и это с постоянно открытым окном

0  0
1.03.2017 15:19
- гость -

я в Борзе-2(она же Барнаул) жил в панельке, у нас под ковром был лед! очевидно, военные строители так строили. а подобный дом в Монголии (120 площадка) когда дул ветер, качался как при землетрясении. может в таких домах и холодно...

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1.03.2017 15:20
- гость -

- гость - 1 марта 2017 г. 15:09

Чо, уже на 5-ый этаж не можете себя ногами донести? Насчет тепла в панельке, этой зимой минимум было +25 в квартире и это с постоянно открытым окном ================ А ты не в курсе, что у некоторых есть маленькие дети, которые передвигаются только в коляске? И эту коляску обычно катит женщина, которой не улыбается тащить на себе коляску и ребенка в ней с первого этажа на пятый и обратно. Или ты только о себе привык думать?

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