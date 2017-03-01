Последние несколько лет без суши и роллов в России не обходится практически ни одно мероприятие: блюда японской кухни настолько полюбились большинству, что их заказывают на корпоративы, дни рождения, различные деловые и романтические встречи. А так как вилкой все это есть не принято, многие сталкиваются с проблемой, как правильно держать палочки. Если вы задаетесь этим вопросом, смотрите пошаговую инструкцию в инфографике от Amic.ru.

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