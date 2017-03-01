Последние несколько лет без суши и роллов в России не обходится практически ни одно мероприятие: блюда японской кухни настолько полюбились большинству, что их заказывают на корпоративы, дни рождения, различные деловые и романтические встречи. А так как вилкой все это есть не принято, многие сталкиваются с проблемой, как правильно держать палочки. Если вы задаетесь этим вопросом, смотрите пошаговую инструкцию в инфографике от Amic.ru.
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Комментарии
На "Культуре" передача была, так вот: суши едят РУКАМИ!
я умею есть палочками, но таки предпочитаю наши приборы
Какие роллы и суши. Наши будущие хозяева, которым нас продали, палочками только лапшу и рис едят.
Главное ими в носу не ковырять!
Заказали суши. Сели ужинать. Младшей дочери (3 года) сказали - бери руками. Она: "дайте палки, я умею". Со знанием дела берет палочки, втыкает их в суши и ест как шашлык с шампура. )
Молодец дочурка!
- гость - 1 марта 2017 г. 13:38 На "Культуре" передача была, так вот: суши едят РУКАМИ *************** то, что вы называете СУШИ (по японски произносится СУСИ), на самом деле называется РОЛЛ, и как раз их едят палочками. а суши (комочек риса с кусочком рыбы) едят действительно руками.
1.03.2017 14:08 - гость -
мой в 1,5 до этого додумался
Ой, не стала бы я маленьких детей покупными роллами кормить. В 1,5 года! Вы серьезно?