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Число жителей Алтая, претендующих на дальневосточный гектар, выросло вдвое

, ИА "Амител", Мария Трубина
Жители Алтайского края продолжают подавать заявки на получение "дальневосточного гектара"

Фото: boombob.ru

Количество заявок из Алтайского края на участие в программе "Дальневосточный гектар" увеличилось вдвое и на 1 марта составило 59, хотя еще в начале февраля от региона поступило всего 20. Получить бесплатную землю решили и в Республике Алтай – здесь подано 8 обращений за прошедший месяц. Об этом  ИА "Амител" сообщили в пресс-службе Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока. 

По количеству заявок в Сибирском федеральном округе лидирует Иркутская область – от нее направили 178, на пару десятков отстает Новосибирская область –  152, далее Красноярский край – 113 и Омская область  – 102.

От Республики Бурятия подали 74 заявки, от Кемеровской области – 62, от Забайкальского края – 59, Республики Хакасия – 43, Томской области – 41, Республики Тыва – 10.

По последним данным пресс-службы Министерства по развитию Дальнего Востока, за весь период действия программы от граждан России поступило свыше 60,5 тыс. заявлений. Наиболее часто получить "дальневосточный гектар" стремятся мужчины в возрасте от 25 до 34 лет. При выборе участка люди учитывают близость к населенным пунктам и минимизацию затрат, связанных с освоением земли.

"Мы ожидаем, что в течение 2017 года будет подано около 250 тысяч заявок от граждан на получение "дальневосточного гектара". Если сравнивать с общим количеством населения на Дальнем Востоке – 6,2 млн человек, то 250 тысяч заявок на получение земли весьма существенно. Это экономический потенциал, который будет проявляться в ближайшие годы. Мы рассчитываем на людей, которые готовы и могут реализовать свои проекты на Дальнем Востоке, создать лучшее место для жизни своей семьи, своих детей", – сообщил заместитель министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Сергей Качаев.

Выделение "дальневосточного гектара" должно способствовать развитию строительной сферы. По словам замминистра, ряд инвесторов, реализующих проекты на Дальнем Востоке, готовы оказывать своим работникам помощь в освоении участка. Отдельно прорабатываются вопросы создания инфраструктуры в местах концентрации получения земельных участков.

"Около 15 % заявок граждан – это коллективные заявки. В перспективе в месте концентрации этих заявок мы видим создание новых поселений. Коллективные заявки имеют приоритетный характер в плане обеспечения их инфраструктурой, что экономически достаточно рационально и понятно. Уже сейчас понятно, где сконцентрирован спрос на земельные участки. Регионам и муниципалитетам необходимо будет корректировать планы развития инфраструктуры и строить ее максимально оперативно. Такая задача уже поставлена", – отметил Сергей Качаев. 

Автор:
Мария Трубина Редактор рубрики Афиша +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

1.03.2017 14:33
- гость -

Количество заявок из Алтайского края на участие в программе "дальневосточный гектар" увеличилось вдвое и на 1 марта составило 59, хотя еще в начале февраля от региона поступило всего 20.

59/20 > 2, или я не прав

0  0
1.03.2017 14:34
- гость -

там уже брать нечего

0  0
1.03.2017 14:37
- гость -

Перепись не сильно умных продолжается?

0  0
1.03.2017 14:42
Тракторист

Те их уже стало двое?

0  0
1.03.2017 14:55
- гость -

Рубанок подал заявления на землю, собрался морошку на Чукотке выращивать, для гостей мини отеля в Феодосии

0  0
1.03.2017 15:10
цукенгорт

Боська там уже второй месяц пчёл со свиньми скрещивает-всё пытается свинопчелу вырастить Чтобы свинья как пчела летала и корм себе сама искала.....

0  0
1.03.2017 15:16
- гость -

Смешно, когда протертые до дыр штаны в своих убогих комнатушках начинают рассуждать о дальневосточном гектаре.

0  0
1.03.2017 15:18
- гость -

1.03.2017 14:33 - гость - неправ. (59-20)/20=почти2.

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