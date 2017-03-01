Легендарная советская гимнастка, четырехкратная олимпийская чемпионка Ольга Корбут продала свои олимпийские медали на общую сумму 230 тысяч долларов. По сообщениям СМИ, к жесту отчаяния прославленную спортсменку подтолкнули тяжелые жизненные обстоятельства. Якобы с 1991 года Корбут проживает в США, а в последнее время осталась практически без средств к существованию. Однако позже сама спортсменка в своем твиттере опровергла эту информацию, отметив, что проблем с деньгами не испытывает и счастлива со своим мужем. Amic.ru решил вспомнить, как и почему другие известные спортсмены продавали главные награды, добытые на Олимпийских играх.

Виктор Шувалов

Великому советскому хоккеисту Виктору Шувалову сейчас 93 года. Свою медаль на Олимпиаде он завоевал в 1956 году в составе сборной СССР. В 90-е годы пенсионер испытывал серьезные проблемы с деньгами и решился на отчаянный шаг, продав за бесценок свою награду.

28 мая 2014 года президент РФ Владимир Путин вернул награду хоккеисту. Тогда глава государства сообщил, что медаль находилась в США.

"Я знаю о том, что в непростые 90-е годы Виктор Шувалов лишился своей олимпийской медали. Она попала в США, мы с помощью коллекционеров нашли ее. И вот теперь хотим вернуть Виктору Григорьевичу", — сказал президент России.

Николай Круглов

Двукратный олимпийский чемпион 1976 года продал медали всего за 5 тысяч долларов, чтобы его сын тоже занимался биатлоном. У спортсмена на тот момент не было лишних средств, чтобы обеспечить занятия сына, поэтому продал медали так дешево.

Гораздо позднее, став серебряным медалистом Олимпиады в Турине в 2006 году и получив призовые деньги, сын выкупил олимпийские награды Николая Круглова.

Факты из биографии Круглова взяты за основу сценария фильма "Чемпионы", который вышел на экраны в 2014 году.

Эрике Салумяэ

Эта знаменитая спортсменка, праздновавшая успех на соревнованиях по велоспорту дважды, рассталась с медалями на аукционе в Лондоне. Золотую медаль Салумяэ, завоеванную ею на Олимпийских играх 1988 года в Сеуле, за 25 000 фунтов стерлингов выкупил на аукционе президент Эстонского олимпийского комитета Нейнар Сели.

Золотая медаль Салумяэ, завоеванная на Олимпиаде 1992 года в Барселоне, также была продана за 25 000 фунтов стерлингов. Предложение было сделано в сети интернет, личность покупателя неизвестна.

Энтони Эрвин

Золото Сиднея-2000 в 50-метровке вольным стилем помогло жертвам землетрясения в Индийском океане. Объявление о продаже медали спортсмен разместил на аукционе eBay в 2004 году и впоследствии пожертвовал вырученные 17 тысяч 101 доллар пострадавшим от землетрясения. Эрвин вновь участвовал в 50-метровом заплыве в 2012 году, но медали уже не получил. Любопытно, что американец ушел из спорта в 2003 году в возрасте 22 лет.

В Рио американцу, возобновившему карьеру, удалось вернуться на пьедестал почета. Он победил ещё дважды – на той же дистанции и в эстафете.

Владимир Кличко

Золотая медаль Владимира Кличко на Олимпиаде в Атланте в 1996 году была принята как сенсация. Свою награду он продал на аукционе за миллион долларов, которые пошли на помощь юным спортсменам. Покупателем оказался таинственный меценат, который тут же вернул награду владельцу.

Марк Уэллс

Еще один герой, который выиграл Олимпийские игры 1980 года в составе хоккейной сборной США. После исторической победы американцев в финале над СССР игрок команды Марк Уэллс продал награду, чтобы оплатить лечение редкого генетического заболевания, которое вызвало повреждение спинного мозга. Покупателем медали стал частный коллекционер, который, в свою очередь, реализовал ее через аукционный дом за 310 тысяч 700 долларов в 2010 году. К медали прилагалась записка.

"Эта золотая медаль символизирует мои личные достижения и достижения нашей команды. Так как я стал одним из всего двадцати игроков, получивших эту золотую медаль, с февраля 1980 года она занимала особое место в моем сердце. Когда я принял решение продать ее, то также решил, что пока она со мной, я не буду снимать ее с шеи. Я даже спал с этой медалью на протяжении последних двух недель… Надеюсь, вы будете дорожить ей так же, как это делал я".

Петр Малаховский

Польский дискобол, призер Олимпиады в Рио Петр Малаховский продал на аукционе свою серебряную медаль, чтобы помочь больному раком ребенку. Медаль ушла на аукционе за 126 тысяч долларов. Покупателями серебряной медали являются польские миллиардеры Доминика и Сесастьян Кульчик.