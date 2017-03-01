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Депутат Госдумы от "Единой России" Виталий Милонов попросил гендиректора Первого канала Константина Эрнста не отправлять участников от России на "Евровидение" в Киеве и не проводить трансляцию мероприятия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на текст письма.

В обращении парламентарий отмечает, что официальный Киев проводит "вопиющую антироссийскую и русофобскую политику".

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Милонов сообщает, что в украинских СМИ и местном сегменте интернета "развернута настоящая вакханалия", Россию обвиняют во всех неудачах и проблемах Украины, а также "поднимает голову неонацизм". Кроме этого, отмечает депутат, российские мужчины не могут свободно посещать Украину, а бизнес РФ подвергается "дискриминационным притеснениям".

"Константин Львович! Обращаюсь к вашему патриотизму и гражданской бдительности! Участие наших артистов в данном конкурсе недопустимо ни в каком виде. Невозможно представить, чтобы советские граждане в 1943 году отправились бы на условный музыкальный конкурс "Рейховидение!" – написал парламентарий, отметив, что в нынешних реалиях Россия является нежеланным гостем на Украине, власть в которой захватили фанатики, "мечтающие уничтожить все самое хорошее, что есть между нашим и украинским народами".

В заключение депутат попросил Эрнста как одного из ключевых руководителей российского оргкомитета "Евровидения" бойкотировать конкурс и не направлять артистов из РФ. "Помимо этого, прошу Вас также не принимать решения о трансляции "Евровидения"-2017 на российских телеканалах", — добавил Милонов.

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Напомним, Украина получила право принимать песенный конкурс после победы певицы Джамалы с песней "1944" на конкурсе в Стокгольме в минувшем году. Украинский оргкомитет решил провести "Евровидение" в Киеве. Его полуфиналы запланированы на 9 и 11 мая, а финал – на 13 мая.