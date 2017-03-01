Фото: astravolga.ru
Энергетики ограничили подачу электричества единственному производителю цемента в Алтайском крае в лице ОАО "Цемент". Задолженность предприятия на конец февраля превысила 27 миллионов рублей.
"Процедура уведомления и предупреждения была соблюдена энергетиками полностью: о планируемом ограничении предприятию сообщили 6 февраля 2017 года. В уведомлении говорилось, что подача электроэнергии будет ограничена 27 февраля в случае, если до этой даты не решится вопрос полного исполнения договорных обязательств, а также гарантированного соблюдения платежной дисциплины", – указывают в "Алтайкрайэнерго".
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Энергетики добавляют, что проблемы с расчетами за электричество у предприятия длятся более года.
В компании, поставляющей электроэнергию, также акцентируют внимание на том, что снабжение ОАО "Цемент" будет восстановлено при полном погашении долга.
Комментарии
Это который в Голухе?
Корреспонденты Амика не знают где это, может в Искитиме? ))))
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